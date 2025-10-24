Οι απολογίες των 37 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινούν σήμερα (24/10), με την Εισαγγελία να έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν σήμερα το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή με τους δικηγόρους τους να παραλαμβάνουν μέχρι αργά το βράδυ αντίγραφα της ογκωδέστατης δικογραφίας, σύμφωνα με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατα κακουργήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογούνται σταδιακά μέχρι τη Δευτέρα (27/10), ενώ ανάμεσα στους πρώτους κατηγορούμενους βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο λόγω αδιαθεσίας. Εφόσον δεν καταφέρει να απολογηθεί σήμερα, θα λάβει νέα προθεσμία.

Οι αρχηγικοί ρόλοι αποδίδονται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά και έναν 36χρονο από την Κρήτη, με τη σύζυγο του πρώτου να φέρεται ως υπαρχηγός.

Οι τρεις αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Η έρευνα συνεχίζεται για 125 ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς μέχρι στιγμής νέες συλλήψεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βόμβες» από την Τυχεροπουλου για πιέσεις

Στο ζήτημα της απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των «κυκλικών μισθώσεων» αλλά και σε πιέσεις για αποδέσμευση συγκεκριμένων ΑΦΜ χωρίς τα αναγκαία δικαιολογητικά, αναφέρθηκε κατά την εισαγωγική κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σε κλειστή έκθεσή μου προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα, για τα αποτελέσματα των ερευνών μου, είχα μιλήσει για πραγματικό «τζόκερ» κυκλικών μισθώσεων, που ουσιαστικά γίνονταν χωρίς την δαπάνη χρημάτων, αλλά την είσπραξη πάρα πολλών χρημάτων: «Πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος εμφανίζουν το φαινόμενο της κλειστής ομάδας ή προέλευσης, από συγκεκριμένη περιοχή ή ΚΥΔ. Εφόσον το επιχείρησαν το 2018 και το 2019, επανήλθαν το 2020 με δριμύτητα και θράσος χωρίς να δείχνουν ότι κάτι τους επηρεάζει.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρές παρατυπίες, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις συστηματική απάτη. Δικαιώματα από εθνικό απόθεμα σε κλειστές κυκλωμένες ομάδες ή συγγενείς, οι οποίες μεμονωμένα ή οργανωμένα φαίνεται να ασκούν όλο και πιο φανερά πίεση σε διάφορα επίπεδα από κέντρο υποδοχής δικαιωμάτων έως υπαλλήλους διαχέοντας φόβο» είπε η κ. Τυχεροπούλου.

Σημείωσε επίσης ότι, σε δείγμα ελέγχων 99 ΑΦΜ, βρήκαμε «ιδιοκτήτες» που φέρονταν να νοικιάζουν εκτάσεις για την απόκτηση εθνικού αποθέματος να μην τις εμφανίζουν στον ΟΣΔΕ τα προηγούμενα χρόνια, όπως είχαν υποχρέωση.

Καθώς προχωρούσε ο έλεγχος, βρίσκαμε ονοματεπώνυμα εμπλεκομένων που έδειχναν να έχουν κάποια συγγενική σχέση σημείωσε η κ. Τυχεροπούλου, περιγράφοντας σειρά εμποδίων, που όπως είπε, της είχαν τεθεί στο προηγούμενο διάστημα. Δήλωσαν ως βοσκότοπο ολόκληρο βουνό στη Τζιά, θέμα που το πήγε ο κ. Βάρρας στη δικαιοσύνη είπε η κ. Τυχεροπούλου.

Πρόσθεσε, δε, ότι ο επόμενος πρόεδρος, ο κ. Παπάς, της ζήτησε να παραδώσει τους ελέγχους της. Αναφερόμενη στην αλλαγή της αυστηρής εγκυκλίου Βάρρα μνημόνευεσε την «διαμαρτυρία» ελεγκτών από την Κρήτη που ζητούσαν να ελέγχουν με «ελεύθερη συνείδηση»: «Ο καθένας από μας έχει ευθύνη απέναντι στην υπηρεσία αλλά και απέναντι στον πολίτη. Αυτό που με απλά λόγια λέμε, προσωπική ευθύνη. Και είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Αυτό το γράφουν έξι ελεγκτές από το “λάκκο των λεόντων”. Αυτά προέρχονται από το περιφερειακό της Κρήτης, διότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αντέδρασαν και στους τραμπουκισμούς της διοίκησης Μπαμπασίδη σε βάρος μου, αργότερα» ανέφερε η κ. Τυχεροπούλου.

Για την περίοδο Σημανδράκου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με υπουργό τον κ. Γεωργαντά, είπε ότι ο οργανισμός κατάφερε να προχωρήσει σε πληρωμές με τη βοήθεια του κυβερνητικού νέφους και με ίδιες δυνάμεις, χωρίς τεχνικό σύμβουλο.