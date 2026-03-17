ΕΝΦΙΑ: Πώς θα κερδίσουν έκπτωση 50% οι μόνιμοι κάτοικοι μικρών οικισμών

Χιλιάδες φορολογούμενοι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς της χώρας αποκλείστηκαν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026, εξαιτίας ελλείψεων στα στοιχεία που είχαν αναγράψει στο Ε9.

Οι ελλείψεις αυτές έγιναν αιτία να μην μπορούν να ολοκληρωθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων του 2025, οι οποίες ήταν προαπαιτούμενο για την κατοχύρωση της απαλλαγής.

Οι εν λόγω δικαιούχοι μπορούν να κατοχυρώσουν εκ των υστέρων την έκπτωση ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες που περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Διασταυρώσεις

Οπως διαπιστώθηκε κατά τις διασταυρώσεις που διενήργησε η ΑΑΔΕ για να επαληθεύσει τους δικαιούχους της συγκεκριμένης έκπτωσης, πολλοί ιδιοκτήτες είχαν παραλείψει να αναγράψουν ή δεν είχαν αναγράψει ορθά τους αριθμούς παροχής ρεύματος των κατοικιών τους στον πίνακα 1 του εντύπου Ε9, με αποτέλεσμα τα στοιχεία για τον αριθμό αυτό στο Ε9 του 2026 να μην ταυτίζονται με τα στοιχεία του αριθμού παροχής ρεύματος που είχαν αναγραφεί στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2025, για την ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία. Το αποτέλεσμα ήταν να μη καταστεί δυνατή η επαλήθευση των στοιχείων της κύριας κατοικίας και να μην επιβεβαιωθεί το γεγονός της μόνιμης διαμονής τους στους μικρούς οικισμούς της χώρας την 1η-1-2026, οπότε κατά την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίστηκε γι’ αυτούς η έκπτωση του 50%.

Συνολικά, βάσει των όσων ανακοινώθηκαν επισήμως προχθές από την ΑΑΔΕ, κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2026 χορηγήθηκε αυτόματα, σε φορολογούμενους με κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς της χώρας, μείωση στον φόρο ύψους 50%, η οποία αφορούσε σε 583.724 δικαιώματα. Σύμφωνα όμως με τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει στην 89η ΔΕΘ, το μέτρο αυτό αφορούσε σε τουλάχιστον 1.000.000 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε μικρούς οικισμούς της χώρας.

Η… λύση

Βάσει των όσων ανακοίνωσε προχθές η ΑΑ.Δ.Ε.:

* Η μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026 χορηγήθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου επιβεβαιώθηκε η αντιστοίχιση του δικαιώματος επί της κατοικίας που έχει αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

* Εάν η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω παράλειψης ή σφάλματος στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2026 χωρίς πρόστιμο έως τις 31/7/2026. Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση, εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

* Σε περίπτωση απαλλαγής ή μείωσης που δεν χορηγήθηκε με την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ.

Ειδικό έντυπο

Μαζί με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλουν ένα ειδικό έντυπο με κωδικό Δ500 καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (ενδεικτικά, πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, αντίγραφα τίτλου κτήσης και οικοδομικής άδειας, λογαριασμοί ηλεκτροδότησης κ.ά.), από τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται η αντιστοίχιση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) της κατοικίας, για τον οποίο ζητείται η μείωση, με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024, η οποία υποβλήθηκε το 2025.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση:

1 Την έκπτωση του 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026 δικαιούνται φορολογούμενοι με δικαιώματα σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες και βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως:

* 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής).

*1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Εβρου και τους παραμεθόριους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.

2) Για τη χορήγηση της έκπτωσης, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στο Ε1 του φορολογικού έτους 2024.

* Οι ιδιοκτήτες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026.

* Η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας (100% πλήρους κυριότητας) να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.