ΕΝΦΙΑ: Για ποιους θα είναι μειωμένος και ποιοι απαλλάσονται πλήρως

Πάνω από 2.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται φέτος εκπτώσεις και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ του 2026 είτε λόγω διαμονής σε μικρούς οικισμούς της χώρας είτε λόγω χαμηλών εισοδημάτων είτε λόγω ασφάλισης των κατοικιών τους.

Οι φορολογούμενοι αυτοί, μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, θα δουν τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά του φόρου, τα οποία θα παραλάβουν μέσω του ΤΑΧΙSnet στις αρχές Μαρτίου, είτε μηδενισμένα είτε μειωμένα κατά ποσοστά από 10% έως και 75%.

Η νομοθεσία που θα ισχύσει και φέτος κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ προβλέπει 5 περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών με γεωγραφικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια.

Οι κατηγορίες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που θα ισχύσει για τον ΕΝΦΙΑ του 2026:

1 Απαλλάσσονται από το 50% του ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών της χώρας με πληθυσμό μέχρι 1.500 άτομα. Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Εβρου, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, η απαλλαγή ισχύει για τους μονίμους κατοίκους των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 1.700 άτομα.

Συγκεκριμένα, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και των οποίων οι κύριες κατοικίες, όπως έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024, βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς ισχύει φέτος απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα συγκεκριμένα ακίνητα. Εξαιρούνται οι οικισμοί που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Εξαιρούνται επίσης κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ. Η απαλλαγή αυτή θα ισχύσει για τουλάχιστον 1.000.000 φορολογουμένους που διαμένουν μόνιμα σε περισσότερους από 13.500 οικισμούς της χώρας.

2 Εκπτωση 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό – δηλωθέν ή τεκμαρτό- εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, για το οποίο υποβλήθηκαν οι πιο πρόσφατες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή για το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατείχαν την 1η-1-2026 δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

γ) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατείχαν την 1η-1-2026 δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Ουσιαστικά, την απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ για όλα τα ακίνητά του δικαιούται, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα προαναφερθέντα περιουσιακά κριτήρια:

* Κάθε άγαμος φορολογούμενος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα με ατομικό -δηλωθέν ή τεκμαρτό- εισόδημα έτους 2024 μέχρι 9.000 ευρώ.

* Κάθε έγγαμος φορολογούμενος ή φορολογούμενος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, που δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα και έχει οικογενειακό -δηλωθέν ή τεκμαρτό- εισόδημα έτους 2024 μέχρι 10.000 ευρώ.

* Κάθε έγγαμος φορολογούμενος ή φορολογούμενος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με 1 εξαρτώμενο τέκνο και οικογενειακό -δηλωθέν ή τεκμαρτό- εισόδημα έτους 2024 μέχρι 11.000 ευρώ.

* Κάθε έγγαμος φορολογούμενος ή φορολογούμενος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με 2 εξαρτώμενα τέκνα και οικογενειακό -δηλωθέν ή τεκμαρτό- εισόδημα έτους 2024 μέχρι 12.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης από το 50% του ΕΝΦΙΑ λόγω εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων αναμένεται να υπερβούν τους 800.000. Οσοι εκ των δικαιούχων αυτών πληρούν και τα γεωγραφικά κριτήρια της περίπτωσης 1, είναι δηλαδή κάτοικοι οικισμών με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους ή μέχρι 1.700 κατοίκους σε ακριτικούς νομούς, θα έχουν πρόσθετη έκπτωση 50% επί του εναπομείναντος ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας, με συνέπεια η συνολική μείωση του ΕΝΦΙΑ να φθάσει έως και το 75%. Δηλαδή θα έχουν διπλή μείωση του ΕΝΦΙΑ ειδικά για τις κύριες κατοικίες τους.

3 Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όλη την ακίνητη περιουσία τους δικαιούνται οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

* Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό – δηλωθέν ή τεκμαρτό- εισόδημα του φορολογικού έτους 2024 δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατείχαν την 1η-1-2026 δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Οι δικαιούχοι της πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ λόγω πλήρωσης των παραπάνω εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων υπολογίζονται σε τουλάχιστον 55.000.

4 Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2026 τα ακίνητα τα οποία την 1η-1-2026 ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024, βρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά, με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά. Δικαιούχοι της απαλλαγής αυτής είναι περίπου 3.500 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ψαλίδι 10 ή 20% μέσω ασφάλειας

5 Για το 2026, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 20% για κατοικίες φυσικών προσώπων φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ και κατά 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων φορολογητέας αξίας άνω των 500.000 ευρώ, εφόσον οι κατοικίες αυτές ήταν ασφαλισμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνεται υπόψη η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της έκπτωσης είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά.

Η έκπτωση αυτή θα χορηγηθεί σε όσους ιδιοκτήτες υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις σε ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, συσχετίζοντας τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των κατοικιών τους με τα δηλωθέντα στοιχεία των ίδιων κατοικιών στο Ε9, καθώς και στους συνιδιοκτήτες για λογαριασμό των οποίων έτεροι συνιδιοκτήτες τούς δήλωσαν κι αυτούς στις αιτήσεις τους ως συνδικαιούχους και οι οποίοι ειδοποιήθηκαν με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που τους απέστειλε η ΑΑΔΕ.

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των δικαιούχων της απαλλαγής αυτής θα υπερβεί και φέτος τις 350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.