Εν μέσω αεροπορικών επιδρομών, η Τεχεράνη αψηφά τα τελεσίγραφα – Ο Τραμπ αντιμέτωπος με δίλημμα: Να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν ή να δώσει ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις

Ιράν και Ισραήλ αντάλλαξαν επιθέσεις την Μ. Τρίτη (07/04), καθώς η Τεχεράνη αρνήθηκε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την παραμονή της προθεσμίας που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για να αποδεχθούν τις απαιτήσεις του ή να «εξαλειφθούν». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπος με ένα κρίσιμο δίλημμα: Να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν ή να δώσει ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις;

Τα μηνύματα που εκπέμπει η Τεχεράνη είναι αντικρουόμενα, με τον Ιρανό πρέσβη στο Πακιστάν να δηλώνει ότι οι «θετικές και παραγωγικές προσπάθειες» του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου «πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο και ευαίσθητο στάδιο» και τον ιρανικό στρατό να λέει ότι ο Τραμπ «παραληρεί», χαρακτηρίζοντας τις προειδοποιήσεις του «αγενή, αλαζονική ρητορική και αβάσιμες απειλές».

Χθες (06/04) το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιθυμεί μια λύση με διάρκεια στον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον του το Ισραήλ και οι ΗΠΑ και απέρριψε την πίεση της Ουάσινγκτον να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «θα αφανίσει» τη χώρα, αν δεν συμμορφωθεί με το τελεσίγραφό του που εκπνέει σε μερικές ώρες να συνάψει συμφωνία.

Απαντώντας σε αμερικανικό σχέδιο που της διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία 45 ημερών λέγοντας ότι είναι απαραίτητο να τερματιστεί ο πόλεμος, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA. Παράλληλα έθεσε 10 όρους για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός των συγκρούσεων στην περιοχή, η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, η άρση των εις βάρος του κυρώσεων και η ανοικοδόμηση της χώρας.

Στη διάρκεια χθεσινής (06/04) συνέντευξης Τύπου ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του να «αφανίσει το Ιράν εν μία νυκτί», αν η Τεχεράνη δεν δεχθεί μια συμφωνία ως τα μεσάνυκτα σήμερα (03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), προσθέτοντας ότι «αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή». Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «όλες οι γέφυρες στο Ιράν θα καταστραφούν» και «όλα τα εργοστάσια παραγωγής θα τεθούν εκτός λειτουργίας, θα καίγονται, θα εκρήγνυνται και δεν θα χρησιμοποιηθούν ξανά».

Από την πλευρά του ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η ανάρτηση του Τραμπ στο Χ με την οποία προειδοποιεί για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών υποδομών αποτελεί «άμεση υποκίνηση σε τρομοκρατία και αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη πρόθεσης διάπραξης εγκλημάτων πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου».

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έχουν επίσης δηλώσει ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, θα συνιστούσαν εγκλήματα πολέμου.

Σε μια πρώτη αντίδραση στις αμερικανικές απειλές, ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού Αλιρεζά Ραχιμί κάλεσε καλλιτέχνες και αθλητές να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα σήμερα (07/04). «Θα σταθούμε χέρι χέρι για να πούμε: οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές είναι έγκλημα πολέμου», έγραψε ο Ραχιμί στο Χ.

Το Ιράν έχει επίσης απειλήσει να εκδικηθεί για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Σαρίφ στην Τεχεράνη, ένα από τα κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα της χώρας, όπου το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων WANA ανέφερε ότι ένα κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και άλλες εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές. «Οι επιτιθέμενοι θα δουν την ισχύ μας» σε απάντηση στον βομβαρδισμό του Σαρίφ, έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στο X. Ο Ιρανός υπουργός Επιστημών κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι από την αρχή του πολέμου έχουν επιτεθεί σε περίπου 30 πανεπιστήμια.

Εκατέρωθεν επιθέσεις σε Ιράν και Ισραήλ – Στο στόχαστρο και χώρες του Κόλπου

Για 39η μέρα πάντως, τα πλήγματα συνεχίζονται κι από τη μια κι από την άλλη πλευρά. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό συγκρότημα, από τα μεγαλύτερα στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της χώρας, και συνέχισε παράλληλα τις επιχειρήσεις με σκοπό τον «αποκεφαλισμό» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας τους Ματζίντ Χαντεμί σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατό του. Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος συνεχίζει να μην έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση, του απέτισε φόρο τιμής με γραπτό μήνυμά του.

Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να τους αναχαιτίσουν.

«Προ ολίγου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στις 03:27 (ώρα Ελλάδας), περίπου ένα τέταρτο προτού ο συναγερμός αρθεί (στις 03:43).

Οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να υφίστανται πλήγματα καθημερινά, με drones και πυραύλους, καθώς το Ιράν τις κατηγορεί πως παρέχουν υποστήριξη στις ΗΠΑ.

Ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του ανατολικού τμήματος του βασιλείου και τα συντρίμμια τους κατέπεσαν γύρω από ενεργειακές υποδομές, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ριάντ.

«Επτά βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευτεί εναντίον του ανατολικού τομέα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Συντρίμμια των πυραύλων αυτών κατέπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με ανακοινωθέν στα αραβικά στον επίσημο λογαριασμό του θεσμού στο X.

Στο ιρακινό Κουρδιστάν, οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον θάνατο δυο αμάχων -«άνδρα και γυναίκας»-, που έχασαν τη ζωή τους όταν «drone φορτωμένο εκρηκτικά ερχόμενο από το Ιράν» έπεσε πάνω στο σπίτι τους.

Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, ο απολογισμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Τα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται οχυρό της Χεζμπολάχ, έχουν αδειάσει από σχεδόν όλους τους κατοίκους τους αφότου ξανάρχισε ο πόλεμος τη 2η Μαρτίου. Μόνο λιγοστά καταστήματα έχουν απομείνει ανοικτά, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του AFP.

Κατά μήκος δρόμου που οδηγεί σε αυτά, κάτοικοι έχουν στήσει σκηνές όπου κοιμούνται και πάνε να δουν αν τα σπίτια τους στέκουν ακόμη όρθια έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Το δίλημμα του Τραμπ για το Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση με πολύ στενά χρονικά περιθώρια: να υλοποιήσει την απειλή του να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν από τις 3 τα ξημερώματα της Μ. Τετάρτης (08/04) ή να παρατείνει για άλλη μια φορά την προθεσμία που ο ίδιος έθεσε, ώστε να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει κάθε γέφυρα και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, μεταξύ άλλων επιλογών που θα είχαν καταστροφικές συνέπειες για τους απλούς Ιρανούς και θα πυροδοτούσαν επικίνδυνα αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή.

Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό το αποτέλεσμα με τη διαμεσολάβηση μιας συμφωνίας — ή τουλάχιστον με την παράταση του χρόνου. «Αν ο πρόεδρος δει ότι η συμφωνία πλησιάζει, πιθανότατα θα αναβάλει την απόφαση. Αλλά μόνο αυτός και μόνο αυτός λαμβάνει αυτή την απόφαση», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios. Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι είναι «σκεπτικοί» ως προς το ενδεχόμενο παράτασης αυτή τη φορά. Αυτή η αναφορά βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι αξιωματούχους και πηγές που έχουν άμεση γνώση των διπλωματικών εξελίξεων ή της σκέψης του Τραμπ.

Ο Τραμπ ενδέχεται να είναι ο πιο σκληροπυρηνικός παράγοντας στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησής του όσον αφορά το Ιράν, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που μίλησε μαζί του αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. «Ο πρόεδρος είναι ο πιο αιμοδιψής, σαν τρελό σκυλί», δήλωσε άλλος αμερικανός αξιωματούχος, υποβαθμίζοντας τις φήμες ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον υποκίνησαν. «Αυτοί οι τύποι μοιάζουν με ειρηνιστές σε σύγκριση με τον πρόεδρο».

Ο Τραμπ έχει αρχίσει να ρωτάει συμβούλους και έμπιστους του για το σχέδιο να χτυπήσει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, ρωτώντας τους: «Τι λέτε για την Ημέρα των Υποδομών;» Η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ -ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ- πιστεύει ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να κλείσει συμφωνία τώρα, αν είναι δυνατόν.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και πολιτικοί σύμμαχοι όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα) προτρέπουν τον Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν το Ιράν κάνει παραχωρήσεις που προς το παρόν φαίνονται απίθανες, όπως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ή η παραίτηση από όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Το Ιράν από την πλευρά του υπέβαλε τη Μ Δευτέρα (06/04) μια απάντηση 10 σημείων στις τρέχουσες ειρηνευτικές προτάσεις. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος την χαρακτήρισε «μαξιμαλιστική», αλλά ο Λευκός Οίκος την είδε ως διαπραγματευτική τακτική και όχι ως απόρριψη.

Οι μεσολαβητές ενημέρωσαν τον Λευκό Οίκο ότι συνεργάζονται με τους Ιρανούς για τροποποιήσεις και αναδιατύπωση. Προειδοποίησαν επίσης ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ιράν είναι πολύ αργή, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί παράταση της προθεσμίας.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο φλεγματικός ρυθμός των ιρανικών διαβουλεύσεων εμπόδιζε τις συνομιλίες, σημειώνοντας ότι οι ιρανοί ηγέτες δεν μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Είπε ότι οι ιρανοί ηγέτες έπρεπε να χρησιμοποιούν παιδιά για να ανταλλάσσουν σημειώματα. Μια πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ αναφερόταν στον τρόπο με τον οποίο ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επικοινωνεί με τον έξω κόσμο και δίνει εντολές στους υφισταμένους του.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ δήλωσαν στους μεσολαβητές ότι ο πρόεδρος πρέπει να δει θετικά σημάδια από τους Ιρανούς για να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης. «Είμαστε βουτηγμένοι μέχρι το λαιμό στις διαπραγματεύσεις, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί», είπε ένας από αυτούς.

Ο Τραμπ παρουσίασε μια ζοφερή εικόνα για το εγγύς μέλλον του Ιράν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια συμφωνία εξακολουθεί να είναι εφικτή. «Ολόκληρη η χώρα θα μπορούσε να καταστραφεί σε μια νύχτα, και αυτό μπορεί να συμβεί αύριο το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ.

«Έχουμε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο κάθε γέφυρα στο Ιράν θα έχει καταστραφεί μέχρι τις 12 το βράδυ αύριο. Κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν θα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ. Εννοώ πλήρη καταστροφή μέχρι τις 12, και αυτό θα συμβεί σε διάστημα τεσσάρων ωρών αν το θέλαμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό».

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «πηγαίνουν καλά» και τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «έναν ενεργό, πρόθυμο συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά» που «διαπραγματεύεται με καλή πίστη».

Δύο πηγές ανέφεραν ότι ένα σχέδιο για μια μαζική αμερικανο-ισραηλινή βομβιστική εκστρατεία εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν είναι έτοιμο να τεθεί σε εφαρμογή, αν ο Τραμπ δώσει την εντολή. «Ο Τραμπ θα δεχόταν μια συμφωνία αν του προσφερόταν, αλλά δεν είναι σαφές αν οι Ιρανοί είναι έτοιμοι. Η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά τεταμένη μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης (08/04)», δήλωσε μια αμερικανική πηγή κοντά στον Τραμπ.