Εμφανίστηκε ο Λιόλιος: «Μας βαραίνει η ευθύνη, χρέος μας να ανατρέψουμε την εικόνα»

Βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) την επομένη της ήττας της εθνικής ανδρών από την Πορτογαλία, μέσα στην κατάμεστη SUNEL Arena, το βράδυ της Κυριακής (5/7), για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 1ου προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «χάλκινη» στο Ευρωμπάσκετ του Σεπτεμβρίου του 2025, εθνική ανδρών, χωρίς πολλούς από τους βασικούς παίκτες της, ηττήθηκε και στα δύο ματς του «παραθύρου» του Ιουλίου, αφού είχε προηγηθεί η ήττα από τη Ρουμανία στην Οραντέα, στις 2 Ιουλίου.

Πάντως, η εθνική είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο ήδη πριν από το τζάμπολ με την Πορτογαλία. Εν τέλει προκρίθηκε ως 3η του 2ου ομίλου, αλλά το αρνητικό είναι πως μεταφέρονται όλα τ’ αποτελέσματα από τον 1ο προκριματικό γύρο. Καθώς, στον 2ο προκριματικό γύρο, η εθνική θ’ αντιμετωπίσει τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, η «επίσημη αγαπημένη» θα πρέπει να δείξει απόλυτη σοβαρότητα, ώστε να βρεθεί στις τρεις ομάδες του ομίλου που εξασφαλίζουν το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, στο Κατάρ.



Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, αισθάνθηκε χρέος να προβεί σε δήλωση, κάτι που δεν συνηθίζει στέλνοντς το μήνυμα: «Χρέος μας να ανατρέψουμε την εικόνα».

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανέφερε στη δήλωσή του:

«Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέλλου η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη Διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως Πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε τη κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει…».