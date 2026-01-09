Ελληνοτουρκικά: Πώς η Τουρκία προσπαθεί να σβήσει την αλήθεια για την Κύπρο

Η Τουρκία προβάλλει ψευδείς ήρωες και παραποιεί την ιστορία στα Κατεχόμενα, ενώ η ελληνική πλευρά διατηρεί ζωντανή την αλήθεια για την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία συνεχίζει να προβάλλει ψευδείς αφηγήσεις για τα Κατεχόμενα, προσπαθώντας να σβήσει την αλήθεια για την Κύπρο και δυναμιτίζοντας ακόμα μία φορά τα ελληνοτουρκικά. Στην προσπάθεια αυτή, οι ελληνικές ιστορικές μαρτυρίες και η μνήμη των πεσόντων παραμένουν ζωντανές, αποκαλύπτοντας την πραγματική ιστορία της αντίστασης και των θυσιών της ελληνικής πλευράς, στην έκβαση του Κυπριακού.

«Θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε όλες τις αλήθειες απέναντι σε εκείνους που προσπαθούν να σβήσουν τις φρικαλεότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ και των Ελλήνων παραστρατιωτικών στην Κύπρο και πάντα θα είμαστε στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού», γράφει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με αφορμή εκδήλωση στα Κατεχόμενα.

Στην εκδήλωση παρέστη ο πρόεδρος του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιούρμαν, ενώ το υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει την Κύπρο «πατρίδα της καρδιάς». «Αυτά τα εδάφη δεν έγιναν εύκολη πατρίδα! Κάθε εκατοστό τους κατακτήθηκε με το αίμα και τη ζωή του τουρκοκύπριου λαού και του Τούρκου στρατιώτη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η προπαγανδιστική ανακοίνωση

«Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου

Αυτά τα ιερά εδάφη, στη μέση της Μεσογείου, όπου ακόμα και τα κύματα σωπαίνουν με σεβασμό, δεν είναι μόνο ένα νησί, αλλά μια πατρίδα της καρδιάς. Δεν είναι μόνο μια πατρίδα, αλλά αθάνατο τεκμήριο της αδελφοσύνης του τουρκικού έθνους. Και αυτή η αδελφοσύνη είναι ένας δεσμός που καμία καταιγίδα δεν μπόρεσε να λύσει, καμία δυσκολία δεν μπόρεσε να καταστρέψει, καμία ιστορία δεν μπόρεσε να σβήσει!..

Η εκδήλωση «Η Τουρκία και η Κυπριακή Τουρκική Δημοκρατία τιμούν τους ήρωες» πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Τουρκική Διοίκηση Ειρηνικών Δυνάμεων λόγω της Εβδομάδας Εθνικής Αντίστασης και Ήρωων, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Τουρκικής Δημοκρατίας, Τουφάν Ερχουρμάν, συγγενών των πεσόντων, επισκεπτών και μαθητών. Στο πρόγραμμα τιμής στους ήρωες, αναφέρθηκε ο αγώνας του κυπριακού τουρκικού λαού για την ύπαρξή του και η υποστήριξη που έδωσε ο Τούρκος στρατιώτης στον αδελφό του.

Αυτά τα εδάφη δεν έγιναν εύκολη πατρίδα! Κάθε εκατοστό τους κατακτήθηκε με το αίμα και τη ζωή του κυπριακού τουρκικού λαού και του Τούρκου στρατιώτη.

Θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε όλες τις αλήθειες απέναντι σε εκείνους που προσπαθούν να σβήσουν τις φρικαλεότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ και των Ελλήνων παραστρατιωτικών στην Κύπρο, και πάντα θα είμαστε στο πλευρό του κυπριακού τουρκικού λαού.

Οι ψυχές των αγαπημένων μας ηρώων να είναι ευτυχισμένες, και η μνήμη τους αθάνατη».