Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

Η πυροβολαρχία Patriot έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε μη επανδρωμένο όχημα, για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με πηγές, του ΓΕΕΘΑ, το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τρίτη κατάρριψη, καθώς την προηγούμενη φορά οι ελληνικοί πύραυλοι είχαν καταρρίψει δύο βλήματα στην ίδια περιοχή.

Πώς οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν στις 19 Μαρτίου

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) τις πρωινές ώρες της 19ης Μαρτίου έβαλε δύο βλήματα και κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους, αντίστοιχα.

Η αναχαίτιση έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σημειώνεται ότι οι πύραυλοι Patriot βρίσκονται στην περιοχή από το 2021 μέσω της ΕΛΔΥΣΑ.

Τι είναι η συστοιχία Patriot

H συστοιχία Patriot, που μεταφέρθηκε και στην Κάρπαθο τις προηγούμενες ημέρες, αποτελεί μία από τις μονάδες που οι σύμμαχοι ζητούσαν επίμονα από την Ελλάδα την τελευταία διετία, προκειμένου να σταλεί στην Ουκρανία. Πρόκειται για ένα από τα συστήματα που προστατεύουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, δημιουργώντας «ομπρέλα» άμυνας περιοχής και καλύπτοντας μεγάλα τμήματα της επικράτειας.

Οι σύμμαχοι πίεζαν την Αθήνα να στείλει τη συστοιχία ωστόσο η Ελλάδα επαναλάμβανε ότι δεν μπορεί να πειράξει την άμυνά της από τη στιγμή που υπάρχουν ανάγκες και ενεργή απειλή.

Οι Patriot χαρακτηρίζονται ως σύστημα «μακρού πλήγματος» και όχι άμυνας σημείου, γεγονός που καθιστά την επιχειρησιακή τους αξία κρίσιμη για την ελληνική αεράμυνα. Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα έχει επαναλάβει σε όλα τα επίπεδα ότι, παρά τη σημαντική βοήθεια που έχει ήδη παράσχει στην Ουκρανία, δεν μπορεί να αποδυναμώσει την εθνική άμυνα σε μια περίοδο όπου η απειλή παραμένει ενεργή και οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυξημένες.