ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: Πού θα δείτε και τι ώρα τους αγώνες Παναθηναϊκός-Μπέτις, ΑΕΚ-Τσέλιε, Μονακό-Ολυμπιακός και ΠΑΟ-Ζαλγκίρις

Πλούσιο είναι το σημερινό (12/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στις 19:45 μ.μ., ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Europa League, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3 και στο ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται σήμερα από την Τσέλιε για τους «16» του Europa Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 μ.μ. και την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 4.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη απέναντι στη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 20:00 μ.μ. και μετάδοση από το κανάλι της Nova Sports 4.

Λίγο αργότερα, στις 22:00 μ.μ., ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο «Telekom Center Athens», σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το Nova Sports prime.

Βάλλης-Ιερώνυμος: Συνάντηση με χρώμα κοινωνικής αλληλεγγύης – Η προσφορά στις άπορες οικογένειες και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

Μία συνάντηση με κοινωνικό πρόσημο πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου...
13η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Απειλές Ιράν για «μακρύ πόλεμο φθοράς» – Αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ κι επιθέσεις σε πλοία με το πετρέλαιο κοντά...

Μέση Ανατολή: Το Ιράν διεμήνυσε ότι είναι έτοιμο για πόλεμο με μεγάλη διάρκεια,...
Συντάξεις Απριλίου: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για τους δικαιούχους

Αυτές είναι οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής που ακολουθούν τον...
Καιρός: Αίθριος με τοπικές βροχές – Στους 18 βαθμούς ο υδράργυρος [Βίντεο]

Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα, Πέμπτη (12/3) σχεδόν στο σύνολο...
Αρκάς: Μοναδικός διάλογος όταν θα φτάσουμε στα γηρατειά 

Με έναν μοναδικό διάλογο δύο ηλικιωμένων μας καλημερίζει σήμερα,...

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

