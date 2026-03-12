Ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: Πού θα δείτε και τι ώρα τους αγώνες Παναθηναϊκός-Μπέτις, ΑΕΚ-Τσέλιε, Μονακό-Ολυμπιακός και ΠΑΟ-Ζαλγκίρις

Πλούσιο είναι το σημερινό (12/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στις 19:45 μ.μ., ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Europa League, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3 και στο ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται σήμερα από την Τσέλιε για τους «16» του Europa Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 μ.μ. και την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 4.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη απέναντι στη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 20:00 μ.μ. και μετάδοση από το κανάλι της Nova Sports 4.

Λίγο αργότερα, στις 22:00 μ.μ., ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο «Telekom Center Athens», σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το Nova Sports prime.