Έλλη Κοκκίνου: Έκτακτη ανακοίνωση ΑΝΤ1 για το «Don’t Forget The Lyrics»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Με ανακοίνωση, το πρωί της Δευτέρας, ο ΑΝΤ1 γνωστοποίησε ότι το τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget The Lyrics» αλλάζει ημέρα και ώρα προβολής και δεν θα κρατά συντροφιά τις Κυριακές.

Συγκεκριμένα, το πρότζεκτ, με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου, θα παίζεται από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 21.00.

Στο πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, η Έλλη Κοκκίνου και οι παίκτες θα μας χαρίζουν κάθε Πέμπτη μοναδικές στιγμές. Οι παίκτες αν έχουν καλή μνήμη και θυμηθούν τους στίχους, αλλά και αν έχουν καλή στρατηγική, μπορεί να φτάσουν στον τελικό και να κερδίσουν μέχρι και 15.000 ευρώ!


Να θυμίσουμε πως σε κάθε επεισόδιο, τέσσερις παίκτες αναμετρώνται σε δημοφιλή τραγούδια, υπό τους ήχους της μπάντας που παίζει live στο στούντιο, έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο βοήθειες, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη φίλων και συγγενών.

Όποιος από τους παίκτες θυμάται τους περισσότερους στίχους, συγκεντρώνει και τους περισσότερους πόντους, με τελικό σκοπό να κερδίσει τον αντίπαλό του και να φτάσει στον τελικό. Εκεί, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους καλείται να τραγουδήσει. Aνάλογα με τις λέξεις που βρίσκει σωστά, μαζεύει χρήματα με το μέγιστο ποσό να φτάνει τις 15.000 ευρώ.

