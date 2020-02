«Θέλω κάποιος να με σκοτώσει. Θέλω να πεθάνω» - Μαχαιριά στην καρδιά το video με το 9χρονο αγόρι, που δέχεται bullying

Ένα αγοράκι, μόλις 9 χρονών, έχει σοκάρει όλο τον κόσμο μετά το βίντεο που το δείχνει κλαίει σπαρακτικά και να λέει στην μητέρα του: «Θέλω να πεθάνω τώρα αμέσως. Δώσε μου ένα μαχαίρι και θα το κάνω».

Ο 9χρονος από την Αυστραλία στο βίντεο, που ανάρτησε στο Facebook, η μητέρα του και στο οποίο το παιδάκι που πάσχει από νανισμό, κλαίει σπαρακτικά λόγω του καθημερινού bullying που δέχεται στο σχολείο.

Η Γιαράκα Μπέιλς, μητέρα του Κουάντεν και θερμή υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, δήλωσε στο NITV ότι πήγε να πάρει τον γιο της, Κουάντεν, από το σχολείο του Μπρίσμπεϊν την Τετάρτη και είδε με τα μάτια της έναν άλλον συμμαθητή να τον κοροϊδεύει για το ύψος του.

Ο Κουάντεν γεννήθηκε με αχονδροπλασία, μια κυρίαρχη γενετική διαταραχή που προκαλείται από τον νανισμό.Όταν έφτασαν στο αμάξι, η Μπέιλς, βιντεοσκόπησε το παιδί να κλαίει, ώστε να παροτρύνει και άλλους γονείς να αναλάβουν δράση ενάντια στον σκληρό εκφοβισμό που δέχεται.

Η απεγνωσμένη μητέρα, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το video, στέλνωντας ένα συγκλονιστικό μήνυμα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, εξηγόντας πως είναι συνυπεύθυνοι για όσα βιώνει ο γιος της καθημερινά και πως συχνά το παιδί της, σκέφτεται ότι θέλει να πεθάνει…

Στο βίντεο ο Quaden κλαίει σπαρακτικά και λέει στην συγκλονισμένη μητέρα του: «Θα πεθάνω αμέσως τώρα… δώσε μου ένα μαχαίρι, θα με σκοτώσω. Δώσε μου ένα μαχαίρι ώστε να μαχαιρωθώ στην καρδιά. Με βλέπεις». Αργότερα προσθέτει: «Θέλω κάποιος να με σκοτώσει… Θέλω να πεθάνω»….

Το βίντεο είχε εκατομμύρια προβολές και πολλοί ήταν εκείνοι που εξέφρασαν τη στήριξή τους στο παιδί και τη μητέρα του. Το NITV αναφέρει ότι ο Κουάντεν έχει αλλάξει σχολείο από τότε και πιθανότατα θα συνεχίσει την εκπαίδευση στο σπίτι.

Το βίντεο, που έχει εκατομμύρια views, κινητοποίησε ένα παγκόσμιο κίνημα στήριξης στον 9χρονο και μηνύματα με το hashtag #WeStandWithQuaden.

Ο αυστραλιανός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν ήταν και εκείνος από τα άτομα που έδειξαν δημόσια την στήριξή τους στον Κουάντεν, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Twitter που λέει στο μικρό ήρωα: «Κουάντεν είσαι πολύ πιο δυνατόν, από όσο νομίζεις. Μπορείς να με θεωρείς έναν από τους φίλους σου».

Και ο μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ μίλησαν για το θέμα, ενώ γονείς σε άλλες χώρες ανέβασαν βίντεο-μηνύματα από τα παιδιά τους.

Ο Αμερικανός κωμικός Brad Williams, που πάσχει επίσης από τον ίδιο τύπο Αχονδροπλασίας, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 25.000 δολάρια σε λιγότερο από μία μέρα, για να κάνει ο Quaden με την οικογένεια του ένα ταξίδι που κάθε παιδί ονειρεύεται, το ταξίδι στην Ντίσνεϊλαντ.

Update! We raised 25k! I’m speechless. Many other people and celebrities have started their own campaigns of awareness and that’s great. Doesn’t matter where the help comes from as long as they are legit. I’m talking to his family to schedule the trip! https://t.co/bmRnGiSWil

— Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020