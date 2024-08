Conference League: Βατή κλήρωση για τον Παναθηναϊκό - Τι έκαναν οι κυπριακές ομάδες

Την τεράστια ευκαιρία που έχει για να φτάσει σε ένα… θριαμβευτικό comeback στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει πλέον να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League.

Οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League είναι οι εξής:

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: Τσέλσι, Ελσίνκι, Ντινάμο Μινσκ

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: Τζουργκάρντεν, TNS (Νιου Σεντς), Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Όπως συνέβη και με τις ομάδες που μετέχουν στις άλλες δύο διοργανώσεις (το UEFA Champions League και το UEFA Europa League) o Παναθηναϊκός και όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο Conference θα πληροφορηθούν για την ακριβή σειρά των αγώνων τους το Σάββατο, όταν θα ανακοινώσει η UEFA το αναλυτικό πρόγραμμα και των τριών διοργανώσεων.

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase του Conference League είναι οι εξής:

1η αγωνιστική: 3 Οκτωβρίου 2024

2η αγωνιστική: 24 Οκτωβρίου 2024

3η αγωνιστική: 7 Νοεμβρίου 2024

4η αγωνιστική: 28 Νοεμβρίου 2024

5η αγωνιστική: 12 Δεκεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 19 Δεκεμβρίου 2024

