Βόλος: Μαζεύτηκαν 95 τόνοι νεκρά ψάρια από την παραλία - Συνεχίζεται η επιχείρηση

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η επιχείρηση καθαρισμού της παραλίας του Βόλου από τα νεκρά ψάρια την ώρα που οι απόκοσμες και αποκρουστικές εικόνες με το πρωτοφανές φαινόμενο ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μόνο την Τρίτη και την Τετάρτη επτά καϊκια μάζεψαν 95 τόνους νεκρά ψάρια από περιοχές κοντά στον Βόλο!

Πιο αναλυτικά, συνολικά 35 τόνοι συλλέχθηκαν από τον Ξηριά, 15 από Άγιο Κωνσταντίνο – Ξενία – Άναυρο, 10 τόνοι από τις Αλυκές και 5 τόνους έχει μαζέψει το πλοιάριο της Interpollution από το λιμάνι του Βόλου.

Hundreds of thousands of dead fish have poured into the port of Volos, in Greece. Authorities believe flooding could be behind the incident. pic.twitter.com/DsDatFKb1A

— Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2024