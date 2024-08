2ο Ikaria Film Festival-22 ταινίες μικρού μήκους και παράλληλες δράσεις

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2023, το Φεστιβάλ «Ikaria Film Festival» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά για να αποδώσει φόρο τιμής στο κοινό και να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία.

Κεντρική ιδέα του Φεστιβάλ αποτελεί η ανάγκη εξωστρέφειας των κατοίκων του και η επαφή τους με καλλιτεχνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο πέραν των συνόρων του νησιού, μια ιδέα που αγκαλιάστηκε και ταυτίστηκε και με τις επιδιώξεις του πολιτιστικού οργανισμού Ικαριακά Δρώμενα – Φεστιβάλ Ικαρίας, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ικαρίας / Ikaria Film Festival.

Το φετινό Φεστιβάλ θα υλοποιηθεί 23 με 25 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των δύο πρώτων ημερών θα προβληθούν 22 ταινίες συνολικά, 12 μυθοπλασίας και 10 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Την τρίτη και τελευταία μέρα θα πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα στον Ικαριακής καταγωγής σκηνοθέτη Λεωνίδα Βαρδαρό και στο πολυετές έργο του με προβολή του τελευταίου του ντοκιμαντέρ «Τέσσερις Ικαριώτες», καθώς και μια τιμητική προβολή του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Πλατέδες» των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ευδήλου Ικαρίας.

Άλλος ένας βασικός στόχος του Φεστιβάλ είναι η επιδίωξή του να αποτελέσει πόλο έλξης ταινιών και να αναδείξει τους δημιουργούς των οποίων το έργο, ανεξάρτητα από την τεχνική, το θέμα, το ύφος και γενικά το δημιουργικό αποτύπωμα, θα «μιλάει» πραγματικά στην ψυχή των θεατών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το κοινό θα αποφασίσει τις ταινίες (μία μυθοπλασίας και ένα ντοκιμαντέρ) που θα βραβευτούν, και τα βραβεία κοινού θα απονεμηθούν την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ στην τελετή λήξης.

Όλες οι προβολές του κυρίως προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο ΡΕΞ στον Άγιο Κήρυκο.

Οι 22 ταινίες μικρού μήκους που θα προβληθούν στο 2ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ικαρίας / 2nd Ikaria Film Festival, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας είναι οι ακόλουθες:

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους:

A Letter from the Fishing City, 12’, της Μηλένα Περδικάρη

Hantush – A Fairytale, 6’, της Αλεξίας Τσούνη

Mazoha – Υπάρχουν κι Άλλοι Σαν Εμένα, 21’, των Μάγδα Νένου και Τάσος Σταμνάς

Μικρή Βρύση, 9’ του Στρατή Αλβανού

Μικροβίωμα, 27, του Σταύρου Πετρόπουλου

Nilo, 12’, της Zahra Mojahed

Ο Φάρος της Μνήμης, 8’, του Γιώργου Πελετίδη

Περί Τέχνης, 17, της Βαλεντίνας Κιαγιά

Σιωπηλές Ημέρες, 16’, της Chrissi Wilkens

Tokei Mary, 20, του Ζάχου Σαμολαδά

Μυθοπλασίας μικρού μήκους:

Αερόστατα, 15’, του Πάνου Βλασσά

All the Games, 15’, του Μιλτιάδη Χρηστίδη

Astro Gorilla, 14’, του Βασίλη Καλέμου

Granny’s Revenge, 7’, του Λάμπρου Κορδολαίμη

Joy, 5’ του Μανώλη Λεβέντη

Pizza Advice, 4’, του Δημήτρη Τσώλη

Satonella, 11’, του Κώστα Γάκη

Short Draft, 23’, του Σπυρίδωνα Παπασπύρου

Τέλη Αυγούστου, 17’ της Αντζελίκας Κατσά

The Drone, 22’, του Νίκου Σταμπουλόπουλου

The Last Line, 4’, της Ιώς Ανδρικοπούλου

Wolves Please Don’t Cry, 14, της Ira Dika

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 23 Αυγούστου: Τελετή έναρξης. Ακολουθεί η προβολή 11 ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Σάββατο 24 Αυγούστου: Προβολή 11 ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Κυριακή 25 Αυγούστου: Προβολή του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Πλατέδες» των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ευδήλου Ικαρίας, αφιέρωμα στο έργο του Λεωνίδα Βαρδαρού, ομιλία, συζήτηση με το κοινό, τιμητική προβολή του ντοκιμαντέρ «Τέσσερις Ικαριώτες», τελετή λήξης και απονομή βραβείων κοινού.

Παράλληλες δράσεις:

Προβολή του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Η Φωτιά του ‘93» των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ευδήλου που αποτελεί φόρο τιμής στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς του ’93, καθώς και του ντοκιμαντέρ «Η Νικαριά στον Κύκλο του Πανηγυριού» της Νικολέττας Γεωργακοπούλου, με αφορμή την ένταξη του ικαριακού πανηγυριού στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον Δημοτικό Κιν/φο ΡΕΞ στον Άγιο Κήρυκο, στην Ακαμάτρα, στον Μαγγανίτη και στην Πηγή, καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Η διεξαγωγή του 2ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ικαρίας / 2nd Ikaria Film Festival πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Ικαρίας και του πολιτιστικού συλλόγου Αντίλαλοι, ενώ πολλές τοπικές επιχειρήσεις συμβάλλουν ποικιλοτρόπως σε αυτό το εγχείρημα.

Email επικοινωνίας: ikariafilmfestival@gmail.com