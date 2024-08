Στις φλόγες η Αττική: Δύσκολη κατάσταση σε Πεντέλη, Διόνυσο και Πάτημα Βριλησσίων

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για δεύτερο βράδυ, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 11/8 σε αγροτοδασική έκταση στον Βαρνάβα Αττικής και πλέον έχει επεκταθεί στο Πεντελικό όρος, μπαίνοντας σε οικισμούς της Παλιάς και Νέας Πεντέλης, σε Βριλήσσια και στο Άνω Σούλι απειλώντας τις γύρω κατοικημένες περιοχές.

Το τεράστιο πύρινο μέτωπο έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, ζώα, σπίτια και περιουσίες, υποθηκεύοντας το μέλλον του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής για τις επόμενες δεκαετίες.

Μήνυμα 112 για απομάκρυνσή τους προς το κέντρο του Γέρακα και τη Λεωφόρο Μαραθώνος έλαβαν απόψε μετά τις 20.000 οι κάτοικοι της περιοχής Δέση Γέρακα.

Μπαράζ εκρήξεων καταγράφηκε γύρω στις 20.00 στο τέρμα της οδού Κλεισθένους στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες έφτασαν σε επιχείρηση με χρώματα, χημικά και μονωτικά υλικά, τα οποία είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα. Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε μεγάλη απόσταση προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Νωρίτερα, σε κοντινή απόσταση, παραδόθηκε στις φλόγες και ένα εργοστάσιο ξυλείας, στο οποίο υπήρχαν επίσης πολλά εύφλεκτα υλικά.

Μετά τις 18.40 αναφέρθηκε πως στο Νέο Βουτζά κάηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής ενώ υπέστη ελαφρά τραύματα ένας πυροσβέστης.

Ο πυροσβέστης που υπέστη εγκαύματα στα άνω και κάτω άκρα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαραθώνα και μετά μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αττικής. Ο πυροσβέστης φέρει εγκαύματα β΄ βαθμού χωρίς να υπάρχει ανησυχία για την υγεία του.

Μετά τις 20.00 αναφέρθηκαν μεγάλες εστίες φωτιάς σε περιοχή που βρίσκεται μεταξύ Γραμματικού και Μαραθώνα, στο Άνω Σούλι.

Φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που συνέλεξε περνώντας νωρίτερα σήμερα το πρωί, πάνω από την Ελλάδα, ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2 καταγράφουν σε υψηλή ανάλυση τις φωτιές που έγιναν στάχτη από την πύρινη λαίλαπα στην Βορειοανατολική Αττική.

A Sentinel-2 satellite image capture by @beyond_center shows the massive scale of the fire in Attica. Images are from 12:05pm local time today. pic.twitter.com/r8RcS3GvhE

— Niko Efstathiou (@NikoEfst) August 12, 2024