Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνεχή μηνύματα από το 112 - Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών

Απανωτά είναι τα μηνύματα που στέλνονται από το 112 για εκκενώσεις περιοχών στο Ρέθυμνο όπου μαίνεται η φωτιά, που ξέσπασε την Τετάρτη (7/8) καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκαλούν αναζωπυρώσεις.

Το τελευταίο μήμυμα για εκκένωση οικισμού εστάλη στην περιοχή Ρίζικας προς Μάνδρες.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📍#Rethymno

🔥 Wildfire in the area of #Rizikas

🆘 If you are in the area of #Rizikas, evacuate towards #Mandres

‼️ Follow the instructions of the Authorities

— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2024