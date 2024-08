Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νέα αναζωπύρωση, μήνυμα του 112 σε τρία χωριά

Μάχη με τις αναζοπυρώσεις της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε, χθες Τετάρτη το μεσημέρι, σε χορτολιβαδική έκταση στον οικισμό Χορδάκι Αμαρίου, στο Ρέθυμνο, δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές, καθώς παρότι οι ολονύκτιες προσπάθειες είχαν συμβάλει στο να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο, οι ισχυροί άνεμοι ανέτρεψαν την κατάσταση.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the areas of #Apodoulou, #Agios_Ioannis, and #Nithavri #Rethymno, stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki

@hellenicpolice https://t.co/3z8oB5BCrM

— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2024