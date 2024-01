Έρευνα Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Η πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμά τα φυτικά καλλυντικά

Διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε το εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έδειξε ότι η πλειονότητα των Ελλήνων και των Ελληνίδων προτιμούν τα φυτικά καλλυντικά. Εκτός από την ποιότητα, οι καταναλωτές/-τριες στρέφονται στα φυτικά καλλυντικά γιατί επιλέγουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ενώ έχουν αναπτύξει και οικολογική συνείδηση, καθώς λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις αυτών των προϊόντων στο περιβάλλον και στην υγεία τους. Σημειώνεται πως η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 11/11- 22/12/ 2023.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένα μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών /τριών που συμμετείχαν (65%) είναι πιστό και αφοσιωμένο στη χρήση των φυτικών καλλυντικών.

Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει τις απόψεις και τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων/-ίδων καταναλωτών/τριών που αφορούν στα φυτικά καλλυντικά.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απαντήθηκε από 428 άτομα. Το δείγμα αποτελείτο στην πλειοψηφία του από γυναίκες (88%), ενώ ένα μικρό ποσοστό που συμμετείχε στην έρευνα ήταν άντρες (12%). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική επίβλεψη της διευθύντριας του MARLAB, καθηγήτριας Ροδούλας Τσιότσου και υλοποιήθηκε από τις εθελόντριες του εργαστηρίου: την υποψήφια διδάκτορα, Σμαράγδα Σαμαρά και τις προπτυχιακές φοιτήτριες, Χρυσούλα Δουλάλα, Αθανασία-Σωτηρία Ζαφείρη, Ανδρομάχη Κορωνιάδου και Νεφέλη-Μαρία Σίμου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σε ποσοστό 61% όσων συμμετείχαν χρησιμοποιεί φυτικά καλλυντικά. Το 29% τα χρησιμοποιεί γιατί πιστεύει ότι είναι πιο ποιοτικά από τα συμβατικά καλλυντικά, το 22% γιατί επιθυμεί να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, το 22% αναφέρει το ενδιαφέρον του για την προστασία του περιβάλλοντος, το 20% τα επιλέγει για λόγους υγείας, ενώ το 5% χρησιμοποιεί τα φυτικά καλλυντικά διότι τα χρησιμοποιεί το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά την συχνότητα χρήσης των φυτικών καλλυντικών, το 8% του δείγματος της έρευνας χρησιμοποιεί πάντα φυτικά καλλυντικά, 57% τα χρησιμοποιεί συχνά, 32% τα επιλέγει μερικές φορές και το 3% τα χρησιμοποιεί σπάνια ή πολύ σπάνια Η χρήση καλλυντικών προϊόντων που παράγονται βιώσιμα θεωρείται σημαντική/πολύ σημαντική για την μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος (86%).

Το 85% του δείγματος τονίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικής ή πολύ σημαντικής σημασίας η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση των φυτικών καλλυντικών. Το 34% χρησιμοποιεί τα συστατικά ως κριτήριο αξιολόγησης της βιώσιμης παραγωγής των φυτικών προϊόντων, το 20% αναζητά προϊόντα που παράγονται χωρίς να πραγματοποιούνται δοκιμές σε ζώα, το 20% εστιάζει στη φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία, το 13% στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, το 7% στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την παραγωγή και το 5% στην καθιέρωση πρακτικών και στρατηγικών που προωθούν την βιωσιμότητα στην παραγωγή.

Ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές/τριες για την αγορά ενός φυτικού καλλυντικού προϊόντος; Από την έρευνα προκύπτει ότι το 32% επηρεάζεται από τα συστατικά και ακολουθούν η τιμή με 30%, οι συστάσεις από άλλους με 19%, και η φήμη της εταιρείας με 18%.

Η στροφή των καταναλωτών/τριών στα φυτικά καλλυντικά σε συνδυασμό με την συνεχή ανάπτυξη του κλάδου αποτέλεσε την αφορμή για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να πραγματοποιήσει την έρευνα.

Μέρος της έρευνας αυτής έλαβε βραβείο, το Award for the Best Teaching Case στη θεματική ενότητα: Looking into the future: Conscious and Responsible Production and Consumption στο διεθνές συνέδριο «XV International Congress on Teaching Cases Related on Public And Nonprofit Marketing» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Λίμα του Περού.