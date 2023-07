Εγκώμια τουριστών για τους Ροδίτες: «Είχαν έτοιμο φαγητό, νερό και υπνόσακους, καταπληκτικό» [βίντεο & εικόνες]

Εγκωμιαστικά σχόλια για τους κατοίκους της Ρόδου και τη βοήθεια που τους πρόσφεραν μέσα στις δραματικές ώρες της εκκένωσης από τα ξενοδοχεία τους, ενώ πλησίαζε η πύρινη λαίλαπα έκαναν τουρίστες, που βρέθηκαν στο σμαραγδένιο νησί των Ιπποτών.

«Ήμασταν στο ξενοδοχείο Lindos και οι ντόπιοι, αθλητικά σωματεία επιστράτευσαν ανθρώπους να έρθουν με σκάφη, μικρές βάρκες στην παραλία Λάδου και πήραν όλα τα παιδιά, πρώτα τα γυναικόπαιδα και μετά επέστρεψαν για τους άνδρες και μετά πήγαμε στην ακτή και μας έβαλαν σε λεωφορεία και μας μετέφεραν εδώ. Τα καταστήματα μας πρόσφεραν νερό, δωρεάν φαγητό, όλα τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ και δεν δέχονταν χρήματα. Τα εστιατόριά σας έδιναν φαγητό στα παιδιά μας και μπανάνες γιατί ήταν διαβητικός. Μας φρόντισαν πραγματικά καλά οι Έλληνες και δεν έχουμε λόγια να τους ευχαριστήσουμε», δήλωσαν τουρίστριες σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Άγγλιδες τουρίστριες δηλώνουν εντυπωσιασμένες για το πόσο ομαλά κύλησαν όλα κατά την διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης και εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους Έλληνες. Μπράβο σε όλους όσους παίρνουν μέρος σε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια.🙏🇬🇷#φωτιες#Ροδος#Rhodes pic.twitter.com/kytc2NHLQx — Nikos Michael (@NikosMichael6) July 22, 2023



«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη από το πόσο καλά πήγαν όλα και ανησυχούμε για τους Έλληνες που ζουν εδώ και αυτό που τους συμβαίνει. Αλλά εμάς ως τουρίστες μας φρόντισαν πάρα πολύ», πρόσθεσαν.

Τις προσπάθειες των Ροδιτών να συνδράμουν με κάθε τρόπο τους εγκλωβισμένους ενώ μαίνονται για έκτη μέρα οι πυρκαγιές επαίνεσαν κι άλλοι τουρίστες, όπως ο J.McMahon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Φθάσαμε στις 4 π.μ. στο σχολείο κι οι ντόπιοι είχαν έτοιμα φαγητό / νερό/ υπνόσακους για τους ανθρώπους – Εκπληκτικό!

Μείναμε τη νύχτα σε ένα σχολείο στο κέντρο της Ρόδου. Ουδείς γνωρίζει τι συμβαίνει. Αλλά οι άνθρωποι στη Ρόδο υπερέβαλαν εαυτούς με την ευγένειά τους και μας φρόντισαν εδώ».

Update – it’s not they sky. It is the fire pic.twitter.com/eUmTuTA3tu — 𝐉.𝐌ᶜ𝐌𝐚𝐡𝐨𝐧 (@JMcMahon88_) July 22, 2023

Η Joy Joanne Say, που διανυκτέρευσε και αυτή σε σχολείο της Ρόδου, εντυπωσιάστηκε και αυτή από την προθυμία των ντόπιων να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους τουρίστες.

Just been evacuated to a school in Rhodes. The Greek people and volunteers have been amazing in light of such a terrible tragedy for their country. #rhodes #greece pic.twitter.com/iS0qZvi5Hy — Joy Joanne Say (@swearystylist) July 23, 2023

«Μόλις μεταφέρθηκα σε ένα σχολείο στη Ρόδο. Ο ελληνικός λαός και οι εθελοντές ήταν καταπληκτικοί ενίπιον μιας τέτοιας τρομερής τραγωδίας για τη χώρα τους», έγραψε στο Twitter.

Και η Denise Palma της απάντησε: «Είσαι υπέροχος άνθρωπος που βλέπεις την τραγωδία του ελληνικού λαού και πόσο σκληρά προσπαθούν να κρατούσουν χιλιάδες τουρίστες ασφαλείς και σου εύχομαι ασφαλή επιστροφή στο σπίτι σου».

Just been evacuated to a school in Rhodes. The Greek people and volunteers have been amazing in light of such a terrible tragedy for their country. #rhodes #greece pic.twitter.com/iS0qZvi5Hy — Joy Joanne Say (@swearystylist) July 23, 2023

Η Helen Tonks έστρεψε τα βέλη της στο μεγάλο τουριστικό πρακτορείο που μετέφερε χθες τουρίστες από τη Βρετανία στη Ρόδο μολονότι γνώριζε τη δραματική κατάσταση στο νησί, αλλά επαίνεσε τους ντόπιους που «κάνουν τα πάντα»

«Γιατί μας μετέφερε αεροπορικώς η TUIUK από το Ηνωμένο Βασίλειο στις φωτιές τις Ρόδου και το ζωντανό εφιάλτη στις 23:00 χθες το βράδυ, γνωρίζοντας ότι δεν θα ήμασταν ασφαλείας και ότι το ξενοδοχείο μας στο Γεννάδι ήταν κλειστό; Πέντε από μας, ανάμεσα σε εκατοντάδες, κοιμηθήκαμε στο πάτωμα ενός σχολείο. Οι ντόπιοι κάνουν τα πάντα, αλλά ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από εσάς».

@TUIUK why fly us from the UK into #Rhodes #wildfires and living nightmare at 23:00 last night, knowing we weren’t safe and our hotel @GennadiGrandRes was closed? 5 of us among 100s more slept on a school floor. Locals doing everything, but no sight or sound from you #stranded pic.twitter.com/YlJ2jvExKO — Helen Tonks (@helenhydraulics) July 23, 2023

Τεράστιο το ευχαριστώ κι από μια άλλη τουρίστρια, τη Muzzy Bee στους Ροδίτες:

«Τεράστιο ευχαριστώ στους κατοίκους της Ρόδου που βοηθούν εμάς τους τουρίστες. Μιλήσαμε με το προσωπικό του ξενοδοχείου, που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους με τις οικογένειές τους κι όμως συνέχισαν να εργάζονται. Προσεύχομαι να έχουν σπίτια να επιστρέψουν. Όπως είπε ένας εργαζόμενος: “χάνουμε τα σπίτια μας και πολύτιμα δάση”».