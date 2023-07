Φλέγεται από τον καύσωνα ολόκληρη η Μεσόγειος - Πώς θα κινηθεί στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες

Αλλά και πέρα από τη γειτονιά μας, το βόρειο ημισφαίριο – η Κίνα και η ΗΠΑ, μεταξύ άλλων – βιώνει αυτό το Σαββατοκύριακο συνθήκες αφόρητου καύσωνα, αναγκάζοντας τις αρχές πολλών χωρών να λάβουν δραστικά μέτρα. Ασυνήθιστος είναι και ο καιρός στο νότιο ημισφαίριο, όπου περνούν τους ψυχρούς μήνες του έτους με θερμοκρασίες πολύ πάνω από το κανονικό.

Σε τι κατάσταση είναι σήμερα οι χώρες της Μεσογείου που την εβδομάδα που πέρασε δύσκολα και αυτή που έρχεται θα βιώσει αφόρητες συνθήκες:

Στην Ιταλία, που πλήττεται από τον καύσωνα από τον βορρά μέχρι τον νότο, αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες θα σπάσουν τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που έχουν καταγραφεί στη χώρα. Αύριο Κυριακή, 16 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 36-37°C από τη Ρώμη μέχρι την Μπολόνια και η κορύφωση των ακραίων φαινομένων αναμένεται στις αρχές της εβδομάδας.

Δύο ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 48 και 51 ετών πέθαναν το βράδυ της Παρασκευής, αφού αισθάνθηκαν αδιαθεσία, πιθανότατα λόγω της ζέστης, κατά τη διάρκεια αγώνων στην περιοχή της Νάπολης.

Η ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία εκφράζει τον φόβο ότι αυτό το κύμα ζέστης θα είναι το θερμότερο όχι μόνο του φετινού καλοκαιριού αλλά «και ένα από τα πιο έντονα όλα των εποχών».

Χαρακτηριστικό είναι ότι η θερμοκρασία στη Σαρδηνία θα φτάσει τους 48 βαθμούς Κελσίου μέσα στην εβδομάδα, μία από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη. Το απόλυτο ευρωπαϊκό ρεκόρ είναι οι 48,8 βαθμοί στη Σικελία τον Αύγουστο του 2021.

Στην Ελλάδα είδαμε το Σάββατο μέχρι και 44,2 βαθμούς στη νότια Κρήτη, θερμοκρασίες υψηλότερες από περιοχές στην ηπειρωτική χώρα, όπως στη Θεσσαλία, που κατά κανόνα κρατούν τα πρωτεία των υψηλών θερμοκρασιών.

Η νότια Κρήτη ήταν η περιοχή της χώρας με τις υψηλότερες θερμοκρασίες το Σάββατο εν μέσω του καύσωνα Κλέωνα, που πάντως θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Κυριακή.

Συνολικά πάνω από 30 σταθμοί σε όλη τη χώρα κατέγραψαν θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, αναφέρει το meteo.gr.

Scorching day in East Mediterranean and Central Europe

>45 in Turkey (Antalya min 32 max 44)

44.6 in Cyprus,44.2 in Crete,Greece

Terrible conditions at Lentas,Crete Tmin 33.6 Tmax 42.8

38.8 Germany,38.6 Czechia with monthly records broken again!

37.0 Stuttgart

35.7 Simbach pic.twitter.com/qkIeArpwCN

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) July 15, 2023