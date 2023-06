AccuWeather: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Πότε σταματούν οι βροχές, πότε έρχονται οι ζέστες

Μια βαθιά «ματιά» στο πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, από πλευράς καιρικών φαινόμενων και θερμοκρασιών, δίνει το AccuWeather στο iefimerida.gr.

Πέρα από ορισμένες ημέρες οπότε ο καιρός ήταν αίθριος και προσέφερε τη δυνατότητα για μια βουτιά στη θάλασσα, γενικότερα ο Απρίλιος, ο Μάιος αλλά και οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου είχαν άστατες συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις καταγράφηκαν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, αλλά και χαλαζοπτώσεις.

Πώς συνδέεται όμως όλο αυτό με την κλιματική αλλαγή και πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα; Θα συνεχιστεί αυτό το βροχερό μοτίβο ή θα δώσει τη «σκυτάλη» στους καύσωνες και τις συχνές πυρκαγιές; Σε αυτά τα ερωτήματα του iefimerida.gr απαντά ο Tyler Roys, μετεωρολόγος του AccuWeather, ο οποίος ασχολείται με τις προγνώσεις για την Ευρώπη.

Ρωτήσαμε αρχικά τον Tyler Roys για τον Απρίλιο και τον Μάιο που, σύμφωνα με το meteo.gr, ήταν οι πιο κρύοι των τελευταίων 14 ετών, καθώς και για το αν η κλιματική αλλαγή είναι συνώνυμη της ανόδου της θερμοκρασίας ή όχι.

«Εδώ χρειάζονται δυο απαντήσεις. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι μετεωρολόγοι, για να αξιολογήσουν τον τρέχοντα καιρό, χρησιμοποιούν τις μέσες τιμές 30 ετών. Αυτές οι μέσες τιμές ανανεώνονται κάθε δέκα χρόνια, γι’ αυτό και τα τελευταία δεδομένα βγήκαν πριν από δυο περίπου χρόνια -και αυτά είναι (τα δεδομένα) που χρησιμοποιούμε σήμερα. Θα έλεγα, και νομίζω ότι το ίδιο θα έλεγαν πολλοί αν όχι οι περισσότεροι συνάδελφοί μου ανά τον κόσμο, ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος κινήθηκαν πιο χαμηλά από τις μέσες τιμές. Είναι αυτό φυσιολογικό; Αν “χαρτογραφούσαμε” τα δεδομένα των τελευταίων 30 ή 50 ετών τότε θα βλέπαμε ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος είναι κάπως άστατοι, καθώς κινούνται συχνά πάνω ή κάτω από τις μέσες τιμές» τονίζει ο Roys.

«Αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο σκέλος της απάντησης. Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει ότι διαρκώς η θερμοκρασία ανεβαίνει. Παρότι ευρύτερα η Γη θερμαίνεται, ο καιρός από μέρα σε μέρα δεν επηρεάζεται σημαντικά. Αν υπάρχει αντίκτυπος από την κλιματική αλλαγή αυτός προέρχεται από τα ακραία φαινόμενα, τα οποία ενισχύονται, πιέζοντας τα ανώτατα όρια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγράφηκε πέρυσι το καλοκαίρι, όταν το Λονδίνο έφτασε τους 40 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά στην ιστορία. Χωρίς την κλιματική αλλαγή, αυτό πιθανώς δεν θα συνέβαινε υπό τις ίδιες συνθήκες» εξηγεί.

