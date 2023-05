Στην Καλαμάτα τα νέα εκπαιδευτικά M-346 της Πολεμικής Αεροπορίας (video)

Μία νέα εποχή αρχίζει για την εκπαίδευση των Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας με την άφιξη στην Καλαμάτα των δύο πρώτων από τα υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη M346.

Τα νέα αεροσκάφη θα σηκώσουν το βάρος της εκπαίδευσης των νέων Ιπταμένων, οι οποίοι πλέον θα είναι πιο εύκολο να μεταβούν πιο εύκολα στα κυρίως αεροσκάφη του στόλου, τα F-16, τα Mirage 2000, τα Rafale και μελλοντικά F-35.

Στην ομιλία του ο Αρχηγός ΓΕΑ, Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, τόνισε ότι η άφιξη των αεροσκαφών είναι σημαντικό ορόσημο στη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου, ενός μακροχρόνιου στόχου για την Πολεμική Αεροπορία.

The first 2 new 🇬🇷training Aircraft M-346 landed. New era!!! WELCOME#Hellenic_MOD #HNDGS pic.twitter.com/eVHuAFr07Z

