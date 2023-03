Οι γιαγιάδες που έσωσαν την τιμή της Ευρώπης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών την Κυριακή (12/3), η Αιμιλία Καμβύση, μια από τις τρεις γιαγιάδες της Συκαμνιάς, των οποίων η φωτογραφία το καλοκαίρι του 2015 να περιποιούνται στην ακτή ένα βρέφος, παιδί μίας γυναίκας πρόσφυγα από τη Συρία που μόλις είχε αποβιβασθεί στην ακτή, έκανε το γύρο του κόσμου.

Η φωτογραφία αποτέλεσε αφορμή ώστε οι τρεις γυναίκες να προταθούν για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2016. Σημειώνεται πως και οι τρεις συνέχισαν για μεγάλο διάστημα να κάνουν το ίδιο, προσφέροντας ό,τι μπορούσαν στους πρόσφυγες, όλον αυτόν τον καιρό που το χωριό τους έγινε το επίκεντρο της παγκόσμιας προσφυγικής – ανθρωπιστικής κρίσης.

Η Μαρίτσα Μαυραπίδου ήταν η πρώτη από τις γιαγιάδες που «έφυγε» το 2019 σε ηλικία 92 ετών και ακολούθησε το 2022 η Ευστρατία Μαυραπίδου σε ηλικία 96 ετών.

Greek hospitality, three grandmothers are taking care of a baby migrant. #lesvos #migrant #baby #lefterispartsalis pic.twitter.com/cYHgsqvAU0

