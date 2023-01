Νέα ηλεκτρονική απάτη με «βιτρίνα» την ΑΑΔΕ – Πώς «ψαρεύουν» τα θύματα

Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνουν στους πολίτες έχει ως πρόσχημα κάποια δήθεν επιστροφή χρημάτων.

Στο mail οι απατεώνες ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να βάλουν τα στοιχεία τους, μεταξύ άλλων φυσικά και του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Για τους πιο παρατηρητικούς, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι παρουσιάζονται ως «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εγκλημάτων», ενώ στην πραγματικότητα τα αρχικά της ΑΑΔΕ σημαίνουν «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

Ακόμα πιο παράδοξο είναι πως στην υπογραφή του mail, τα αρχικά της ΑΑΔΕ γράφονται σωστά, ενώ και το γενικότερο προφίλ του μηνύματος παραπέμπει σε απάτη, όπως πολλές άλλες που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.

New #phishing campaign targeting #Greek #taxpayers is ongoing. #Phisher is promising a tax refund. Used site is h[t]tps://aade-69b17.web.app/. Site uses #Killbot to protect itself from unwanted visitors. #killbot username is big flyer pic.twitter.com/Ofx0aBxrh7

— v4ensics (@v4ensics) January 14, 2023