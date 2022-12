Ποινική δίωξη στον Δημητρά για εγκληματική οργάνωση και διευκόλυνση παράνομων μεταναστών

Τόσο ο κ. Δημητράς όσο και ο κ. Όλσεν κατηγορούνται για «συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό να παραλαμβάνει στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επιχειρούν παράνομη είσοδο στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολύνει την παράνομη είσοδο και διαμονή αυτών, αποστέλλοντας στις αρχές τα πλήρη στοιχεία τους και το ακριβές σημείο εντοπισμού τους στη χώρα, προκειμένου οι τελευταίοι να υπαχθούν στις διαδικασίες ασύλου».

Και όλα αυτά με την επιβαρυντική περίπτωση της τέλεσης αυτών των αδικημάτων «κατ’ επάγγελμα, καθώς από την υποδομή που έχει δημιουργήσει (δηλαδή τη λειτουργία της οργάνωσης Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι) προκύπτει πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης και πορισμός εισοδήματος».

Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως η Aegean Boat Report είχε αναδημοσιεύσει fake news της Άγκυρας με βάση τα οποία η Ελλάδα στρατικοποιεί τα ελληνικά νησιά.

Μάλιστα τόσο το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, όσο και ΜΜΕ της γείτονας, αναδημοσίευσαν και έκαναν «σημαία» την αναδημοσίευση της Aegean Boat Report, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες κατά της Ελλάδας. Το Anadolu σημειώνει πως η συγκριμένη ΜΚΟ επιβεβαιώνει : «την αντίθεση της Τουρκίας στη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να είναι “πρόκληση”.

A Norway-based NGO has supported Türkiye’s opposition to the militarization of Greek islands in the Aegean, saying such a move can be “provocation” https://t.co/HqWTRX7kMJ pic.twitter.com/diejNjYE6f

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 11, 2022