Τι συνέβη τελικά στις πτήσεις της Emirates και προκλήθηκε συναγερμός-Ποιος ήταν ο άνδρας που έψαχνε η CIA

Οι πληροφορίες αυτές περί ύποπτου επιβάτη, αξιολογήθηκαν από την CIA, όπου ακόμα και αν θεωρήθηκαν χαμηλής αξιοπιστίας, όφειλε να ερευνήσει την υπόθεση, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκάτοικος ενός 35χρονου Τούρκου που ζουσε στη χώρα μας, για άγνωστο λόγο, ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές ότι ο άνδρας θα ταξίδευε την Πέμπτη (10/11) ή την Παρασκευή (11/11) με προορισμό τις ΗΠΑ και μάλιστα τον υποδείκνυε ως τρομοκράτη!

Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης (10/11) σήμανε συναγερμός αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου και έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές, με κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής, άνδρες της ασφάλειας του αεροδρομίου και άλλες υπηρεσίες να βρίσκονται επί ποδός, ώστε να ελέγξουν δυο πτήσεις τις Emirates όπου θεωρητικά βρισκόταν ο υποδεικνυόμενος ύποπτος.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/EM99rAxQeN

— Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022