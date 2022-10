Μεταναστευτικό: Το τουρκικό λιμενικό χτυπάει μετανάστες με στειλιάρια και τους σπρώχνει στο Αιγαίο - Δείτε βίντεο

Το βίντεο κοινοποίησε στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης ο οποίος σημειώνει πως στο απόσπασμα απεικονίζεται η τουρκική ακτοφυλακή να σπρώχνει (push forward) μετανάστες στην Ελλάδα. Όπως λέει ο κ. Μηταράκης αυτό αποτελεί παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Κοινής Δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε από πρόσφυγα ο οποίος διασώθηκε από τις ελληνικές αρχές. «Πρόκεται για περαιτέρω απόδειξη της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νότης Μηταράκης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, στη βάρκα του περιστατικού το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες εκτυλίχθηκε στο Αιγαίο, είναι γεμάτη από μετανάστες οι οποίοι φωνάζουν απεγνωσμένα κατά την διάρκεια των βίαιων πρακτικών των Τούρκων. Η βιαιότητα των τουρκικών αρχών μάλιστα είναι άνευ προηγουμένου αφού εμφανίζονται άνδρες να χτυπούν με στειλιάρια τους μετανάστες.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 5, 2022