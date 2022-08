Απίθανο βίντεο της αμερικανικής Πρεσβείας για το Ελλάδα - Τουρκία: «Let's go Greece!»

Με ένα ιδιαίτερο βίντεο η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα εξέφρασε τη στήριξή της στην Εθνική μπάσκετ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το μήνυμα «Πάμε Ελλάδα» ενόψει του αποψινού αγώνα με την Τουρκία.

Κανείς δεν μπορεί να… αντισταθεί στη γαλανόλευκη φανέλα του Giannis, ούτε οι Αμερικανοί διπλωμάτες, ειδικότερα τη στιγμή που άπαντες… χορεύουν σε ρυθμούς EuroBasket.

Άλλωστε το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται το βράδυ της Παρασκευής (19/8) να φιλοξενήσει περί τους 20.000 κόσμο, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί το sold out με την Τουρκία.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της Αμερικανικής Πρεσβείας.

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let’s go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) August 19, 2022