«Πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού» ο Μάτζικ Τζόνσον

Ο «ζωντανός θρύλος» του μπάσκετ και του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, βρίσκεται για ένα ακόμη καλοκαίρι για διακοπές στην Ελλάδα και δεν σταματά να αναρτά φωτογραφίες και βίντεο από τη χώρα μας στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Μετά τη Σαντορίνη και το «τζετ σκι στη Μεσόγειο», όπως είχε επιλέξει για λεζάντα σε σχετικό βίντεο, ο παλαίμαχος σταρ των Λέικερς, ο Μάτζικ Τζόνσον ταξίδεψε στην Αθήνα και επισκέφτηκε τον Παρθενώνα. Πρώτα, βέβαια πέρασε από τα Προπύλαια, για ν’ ανηφορίσει στον Ναό της Αθηνάς Νίκης, Κι αφού επισκέφτηκε το Ερέχθειο στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης, κατηφόρισε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ο Μάτζικ Τζόνσον συνδυάζει τις αναρτήσεις του και με ιστορικά στοιχεία, τα οποία μοιράζεται με 5 εκατομμύρια 296 χιλιάδες 399 ακολούθους του στο Twitter!.

Πάντως, ήδη αποχαιρέτησε την Αθήνα, αφού η επόμενη ανάρτησή του είναι από τον Ισθμό της Κορίνθου περνώντας με σκάφος τη διώρυγα, λίγες ημέρες αφού άνοιξε και πάλι δοκιμαστικά (4/7).

Today I had a life changing experience filled with so much biblical history. We visited the Acropolis of Athens, a fortified citadel located on the top of a hill with four Temples. We saw historical landmarks including the Parthenon dedicated to Athena the Virgin in 447 BC, pic.twitter.com/MCaaKArp5S

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022