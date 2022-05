Η Τεχεράνη καλεί την Αθήνα σε συνεργασία για τα πλοία που έχουν κατασχεθεί, χωρίς ανάμειξη των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη πραγματοποίησε στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελληνικών τάνκερ, αφού η Αθήνα είχε ακινητοποιήσει προηγουμένως υπό ιρανική σημαία τάνκερ, ενώ στην συνέχεια, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν το φορτίο πετρελαίου που αυτό μετέφερε, στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Τεχεράνης.

Αμερικανοί και έλληνες διπλωμάτες κάλεσαν το Ιράν να απελευθερώσει αμέσως τα ελληνικά τάνκερ. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον υποστηρίζει την Ελλάδα «μπροστά σε αυτήν την αδικαιολόγητη σύλληψη».

«Ο κ. Μπλίνκεν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εποχή που οι ΗΠΑ επέβαλλαν μόνες τους τους κανόνες τους στον κόσμο έχει παρέλθει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, σύμφωνα με το Reuters, και χαρακτήρισε την Ουάσινγκτον «μεγαλύτερο παράγοντα διατάραξης του ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο».

«Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε ότι το να λαμβάνει εντολές από μία τρίτη πλευρά είναι σημαντικότερο για εκείνη … Αλλά πιστεύουμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν και την Ελλάδα πρέπει να παραμείνουν καλοπροαίρετες», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.

«Συμβουλεύω την ελληνική κυβέρνηση να λάβει την νόμιμη και δικαστική οδό για το θέμα αυτό χωρίς φανφάρες», είπε προσθέτοντας ότι η κατάσταση της υγείας των μελών του πληρώματος των ελληνικών πλοίων είναι καλή και ότι βρίσκονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις οικογένειές τους.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

— AZ OSINT (@AZmilitary1) May 30, 2022