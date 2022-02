Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι υπέγραψε αίτημα για ένταξη της χώρας του στην ΕΕ

Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει άμεση ένταξη βάσει μιας ειδικής διαδικασίας, καθώς αμύνεται από εισβολή ρωσικών δυνάμεων.

⚡️Zelensky has signed an official request to join the European Union. pic.twitter.com/5maLd8kESz

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) February 28, 2022