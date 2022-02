Πόλεμος στην Ουκρανία: Προσγειώνεται στην Αθήνα η πτήση της Aegean που είχε προορισμό τη Μόσχα

Ειδικότερα, λίγο πρίν από την είσοδο του αεροσκάφους στον ρωσικό εναέριο χώρο εκδόθηκε αεροπορική οδηγία ( ΝΟΤΑΜ) που χαρακτήρισε ένα τμήμα της ευρύτερης ρωσικής περιοχής ως περιοχής με προσωρινή επικινδυνότητα (temporary dangerous area) με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή στο αεροσκάφος της Aegean να επιστρέψει. Η ΝΟΤΑΜ ισχύει από σήμερα 24 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου, ακόμη όμως δεν είναι σαφές αν έχει εκδοθεί από την ρωσική κυβέρνηση ή από διεθνή οργανισμό.

Η ανακοίνωση της AEGEAN

H AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση A3 880 από την Αθήνα με προορισμό τη Μόσχα λίγο πριν την είσοδο του αεροσκάφους στο ρωσικό εναέριο χώρο, για λόγους ασφάλειας και λόγω χαρακτηρισμού της ευρύτερης περιοχής ως περιοχής υψηλής επικινδυνότητας έλαβε εντολή από το επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας να επιστρέψει στην Αθήνα. To αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριο Βενιζέλος στις 11:45 τοπική ώρα.

Σημειώνεται ότι ήδη από τη Δευτέρα 14/2 η εταιρεία έχει τροποποιήσει το σχέδιο πτήσης των δρομολογίων προς τη Μόσχα αποφεύγοντας τον Ουκρανικό εναέριο χώρο.

🔃 @aegeanairlines A3880 from Athens to Moscow appears to be turning back. Will we see more this morning doing the same?https://t.co/hjpUrfvM8c pic.twitter.com/SGS33dYjaN

— Plane Finder (@planefinder) February 24, 2022