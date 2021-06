Self test: Από τα σούπερ μάρκετ η διάθεση στην Αχαΐα, ανοιχτό ενδεχόμενο και για την Αττική

Tα self test θα διανέμονται στο εξής από τα σούπερ μάρκετ στην Αχαΐα, καθώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαιας έχει διακόψει την δωρεάν παροχή των self test στους πολίτες.

Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, τονίζοντας ότι αν επιμείνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής στην άρνησή του να χορηγεί δωρεάν τα self tests, το ίδιο θα ισχύσει και στην Αττική.

Άναλυτικότερα, ο κ. Β. Κοντοζαμάνης δήλωσε τα εξής:

Μέχρι χθες, 16 Ιουνίου, 10.349 φαρμακεία έχουν διαθέσει 29.936.721 self test σε πολίτες ενώ 102 φαρμακαποθήκες έχουν διεκπεραιώσει 236.878 αποστολές τεστ. Ειδικότερα, χθες 8.897 φαρμακεία διέθεσαν 431.445 Self-Test σε πολίτες.

Καταδεικνύεται καθημερινά ότι τα self test συνέβαλαν στον έλεγχο της διασποράς και μετάδοσης του κορονοιού και επιτεύχθηκε νωρίτερα και με ασφάλεια η επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.

Τον μήνα Μάιο το 38% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αφορούσαν επιβεβαιωμένους ελέγχους από self test ενώ για τον μήνα Ιούνιο μέχρι σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 57%.

Από τις 12 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία εφαρμόστηκε το μέτρο των σελφ τεστ μέχρι σήμερα, 33.984 θετικά κρούσματα καταγράφηκαν κατόπιν επανελέγχων από σελφ τεστ.

Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε 75% μείωση στον μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων, 64,5% μείωση στο ποσοστό θετικότητας εβδομάδας, 79% μείωση στο μέσο όρο νέων εισαγωγών και 69% μείωση στο μέσο όρο ενεργών νοσηλειών.

Επειδή η δράση αυτή ολοκληρώνεται με επιτυχία, η κυβέρνηση σκοπέυει να τη συνεχίσει και τους επόμενους μήνες για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό και οι νέοι 18-30 ετών με εξαίρεση από τις ομάδες αυτές αυτών που είναι εμβολιασμένοι.

Χθες, στο Υπουργείο Υγείας συναντηθήκαμε, είπε ο κ. Β. Κοντοζαμάνης, με αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων κ. Ειρήνη Μαρκάκη και τους ζητήσαμε να συνεχιστεί η δωρεάν διάθεση των self test από τα φαρμακεία της χώρας για τους επόμενους 2 με 3 μήνες στις ομάδες καταρχάς του πληθυσμού που προανέφερα. Η εκπρόσωπος των φαρμακαποθηκαρίων συμφώνησε ενώ ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς δεσμεύτηκε να θέσει άμεσα το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου προς έγκριση.

«Είμαστε βέβαιοι ότι το σύνολο των φαρμακοποιών επιθυμεί να συνεχίσει να διαθέτει self test προς τους συμπολίτες ανταποκρινόμενοι με αίσθημα ευθύνης στην ανάγκη πρόσβασης των συμπολιτών σε αυτού του είδους τον διαγνωστικό έλεγχο και η απόφαση θα είναι θετική.

Σήμερα, 2 φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν αποφασίσει να μη συνεχίσουν τη διάθεση των self test προβάλλοντας είτε ανόητες δικαιολογίες είτε ανυπόστατα επιστημονικά δεδομένα που πλήττουν την αξιοπιστία των τεστ και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι, τα self test πληρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και μελέτες έχουν καταδείξει την αξιοπιστία τους», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ότι, «για την περιοχή της Αχαϊας όπου ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος έχει αποφασίσει την αναστολή διάθεσης self test η Κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει ως εναλλακτικό κανάλι, τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Υπάρχει ήδη συμφωνία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των self test μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχίσει τον εφοδιασμό των όσων φαρμακείων στην Αχαϊα επιθυμούν να τα διαθέτουν.

Προετοιμαζόμαστε δε να υλοποιήσουμε το σχέδιο αυτό και στην Αττική εφόσον ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής επιμείνει στην άρνησή του να συνεχίσει τη διάθεση των self test στους πολίτες.

Είμαι βέβαιος ότι η στοιχειώδης ευθύνη θα υπερισχύσει των όποιων συνδικαλιστικών πρακτικών.

Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Μόνο ενωμένοι και με ομαδική δουλειά θα τα καταφέρουμε. Η Κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τον πληθυσμό και να διασφαλίσει την πρόσβαση στα self test. Αυτό και κάνουμε».