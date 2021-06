Που θα γίνουν δωρεάν έλεγχοι για τον κορωνοϊό από τον ΕΟΔΥ την Πέμπτη 3/6

Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγματοποιούν την Πέμπτη 3/6 σε 139 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

Δ. Βούλας- Βάρης-Βουλιαγμένης, Πλατεία Νυμφών, Βουλιαγμένη, 09:30 -15:00

Δ. Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ, 09:30 -15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου , στον Πεζόδρομο, 10:00 – 15:00

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, έξω από κοινοτικό κατάστημα στο Φίλυρο , 10:00 – 15:00

Δ. Ωραιοκάστρου, πάρκο έναντι δημαρχείου, 10:00 – 15:00

Drive through στο δήμο Αμπελοκήπων, καραπάντσειο πολιτιστικό κέντρο, Μ. Αλεξάνδρου 24, 10:00-15:00

ΚΑΠΗ Αγρινίου

Δ. Αμφιλοχίας, Ν. Στράτου 10, Αιτωλοακαρνανία

Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

Πλατεία Μεσολογγίου

Κοινότητα Ρίγανης, Αιτωλοακαρνανία

Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:15-14:15

Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 09:15-14:15

Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία

Λεωνίδειο Αρκαδία

Τύρος, Αρκαδία

Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

Δ. Ν. Σκουφά, Αγ. Παρασκευή, Άρτα, 08:30-11:00

Δ. Ν. Σκουφά, Κομπότι, Άρτα, 12:00-13:30

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

Πλατεία Νίκης-Αγία Σοφία, Πάτρα, 09:00-14:30

Κ.Υ. Θήβας

Δ. Τανάγρας, Ασωπία, Βοιωτία

Super Market Γαλαξίας, Θήβα

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

Drive through Εθνικής Αμύνης, Δράμα, 09:00

Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

Κεντρική Πλατεία Ψαχνών, Χαλκιδική, 09:00-13:00

Ιατρείο Βαθύ Αυλίδας, Εύβοια, 09:30-13:30

Γερολίμανο Λιχάδας, Εύβοια, 09:00

Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:30

Δημαρχείο Λεχαινών, Ηλεία, 09:00-14:30

Κοινοτικό Κατάστημα Κουμανι, Ηλεία

Κοινότητα Λαλα, Ηλεία

Κοινότητα Λιανοβεργίου Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 09:30-14:00

Κοινότητα Μέσης, Βέροια, 09:30-14:00

ΚΑΠΗ Ωρολογίου, Βέροιας, 09:30-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

Αγροτικό Ιατρείο Παναγίας, Θάσος

Πλατεία Δημαρχείο, Ηγουμενίτσα

Παραμυθιά, Θεσπρωτία

Φιλιατες, Θεσπρωτία

Ράχες, Ικαρία

Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

Λιμένας Λακκίου, Λέρος, 09:00-14:00

Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, 10:00-15:00

Δ. Σοφάδων, Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, 10:00-15:00

Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

Άργος Ορεστικό, Καστοριά

Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

Κόμβος Σιδαρίου, Κέρκυρα

Κ.Υ. Λευκίμης, Κέρκυρα

Κ.Υ. Κοζάνης

Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

Επαρχείο Κω

Κοινότητα Κέφαλος, Κως

ΚΑΠΗ Σπάρτης

Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία ΑΤΑ, Λάρισα, 09:00-15:00

Νέα Πολιτεία-Πλατεία Θεοδωρακοπούλου, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατύκαμπος, Πλατεία ΚΕΠ, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Μακρυχώρι, Λάρισα, 09:00-15:00

Πλατεία Αβέρωφ, Λάρισα, 09:00-14:00

ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Λασίθι

Πλατεία Μολύβου, Λέσβος

ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-09:30

Μαρίνα Λευκάδας-Ανατολική Παραλία, 11:00-13:00

Ιατρείο Πορτιάνου, Λήμνος

Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

Κτίριο Περιφέρειας Μαγνησίας, 09:00-14:00

Κτελ Υπεραστικών, Βόλος, 09:00-14:00

Ν. Αγχιαλός, Μαγνησία, 09:00-14:00

Κτίριο Περιφέρειας Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00

Αγορά Αγίος Τριάδος, Μεσσηνία, 08:00-14:00

Πλατεία Νάουσας, Πάρος

Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα

Δροσερό Πέλλας

Γυψοχώρι Πέλλας

Drive through Ανδρομάχη, Κατερίνη

Πλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη

Πλατεία Λιτοχωρου, Δ. Δίου-Ολύμπου, Πιερία

Drive through Πλαταμώνα, Πιερία

Παραλία Πρέβεζας

Φόρος Πρέβεζας

ΚΑΠΗ Ρεθύμνου

Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Μανδράκι Ρόδου, έναντι Θέρμαι, 09:30-14:30

Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

Κ.Υ. Καρλοβασίου, Σάμος

Γ.Ν. Σάμου

Κοινότητα Φλάμπουρο, Σέρρες

Κοινότητα Βαμβακόφυτο, Σέρρες

Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλλας, Σύρος, 10:00-14:00

Δημαρχείο Ερμούπολης, Σύρος, 10:00-14:00

Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 09:00

Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 10:00

Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00

Πλατεία Οιχαλίας, Τρίκαλα, 08:00

Drive through οδός Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00

Λειανοκλάδι, Λαμία, 11:00-13:30

Δ. Λοκρών, Μαλεσίνα, 10:00-13:00

Δ. Λοκρών, Τραγάνα, 10:00-13:00

Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα

Αμύνταιο, Κέντρο, Φλώρινα

Αης Μελίτης, Φλώρινα

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Γαλαξίδι, Φωκίδα

Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Ουρανούπολη, Χαλκιδική, 10:00-14:00

Πλατεία 1866, Χανιά

Πλατεία Βουνακίου, Χίος