«Ανοίγουμε πανιά»: Πώς θα έρχονται οι τουρίστες στη χώρα μας-Ποια μέτρα θα εφαρμοστούν

Όπως επισήμανε ο υπουργός Τουρισμού «ανοίγουμε την Παρασκευή με ένα σχέδιο προστασίας της υγειονομικής ασφάλειας όλων όσοι εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ολοκληρωμένο, τεχνολογικά προηγμένο και δοκιμασμένο: Υψώνουμε τείχος ασφαλείας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει εκτενώς αλλά και βελτιώνουμε, σε επιμέρους λεπτομέρειες διαρκώς».

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

1. Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα:

Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση

Πιστοποιητικό εμβολιασμού

PCR test έως και 72 ώρες πριν

Πιστοποιητικό ανάρρωσης

Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06

2. Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test

3. Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας επί τη βάση των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020.

4. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό

5. Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια, ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων».

Εξάλλου, ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και στα πρόσφατα ταξίδια του σε αρκετές χώρες του πλανήτη, όπου και μίλησε για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού. «Πριν από μόλις μερικές ώρες βρισκόμουν στη Βρετανία. Και πιο πριν στη Γερμανία και την Πολωνία. Προηγουμένως επισκέφτηκα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Ρουμανία. Σε κάθε χώρα είχα συνομιλίες με κρατικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς. Πολλές διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Το τελικό συμπέρασμα είναι ένα: Το θερμό και έντονο ενδιαφέρον για τον ελληνικό Τουρισμό», είπε και συνέχισε:

«Και θέλω να σας μεταφέρω την αίσθηση της ανυπομονησίας, της προσμονής εκ μέρους των ξένων παραγόντων για το πότε και κυρίως το πώς ανοίγει ο Τουρισμός στην Ελλάδα. Πραγματικά έμεινα εντυπωσιασμένος διαπιστώνοντας πόσο ψηλά βρίσκεται η πατρίδα στις προτιμήσεις τεράστιων αγορών, με εκατομμύρια ανθρώπους που ονειρεύονται, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να ταξιδέψουν στη χώρα μας».

«Άμεση και χειροπιαστή απόδειξη αυτού του, τόσο έντονου, ενδιαφέροντος, είναι οι συμφωνίες διεύρυνσης της συνεργασίας μας με τους μεγαλύτερους tour operator σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και η αύξηση των πτήσεων, με περισσότερα και πιο πυκνά καθημερινά δρομολόγια από περισσότερα αεροδρόμια αναχώρησης σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα. Το σχέδιο «Γαλάζια Ελευθερία» της ελληνικής κυβέρνησης για τους οριζόντιους και καθολικούς εμβολιασμούς στα νησιά μάς φέρνει πιο κοντά στην απελευθέρωση» υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης.

«Το 2020 ο ελληνικός τουρισμός, κέρδισε ένα δύσκολο στοίχημα. Ανοίξαμε και υποδεχθήκαμε τους τουρίστες με ασφάλεια», είπε αρχικά ο κ. Θεοχάρης. «Στόχος και υπέρτατο καθήκον που είχαμε πέρυσι ήταν να κρατήσουμε ζωντανό τον τουρισμό, μέσα στη χειρότερη κρίση που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. (…) Αποδείξαμε πως ο ελληνικός τουρισμός δίνει μάχες και τις κερδίζει», επεσήμανε και συνέχισε:

«Οι προτεραιότητες ανατράπηκαν στις ζωές όλων μας. Ανοίγουμε πανιά με ασφάλεια, είναι κάτι που θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε. Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία».

Τι θα γίνει με ρωσικό και κινεζικό εμβόλιο

Ο Χάρης Θεοχάρης ρωτήθηκε για το ρωσικό και το κινέζικο εμβόλιο, απαντώντας πως: «Φέτος τρίτα εμβόλια θα τα αποδεχτούμε, διότι επηρεάζουν άμεσες αγορές, το 1/3 της Σερβίας έχει εμβολιαστεί με κινέζικο κλπ η ρωσική αγορά είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα αγορά. Το ρώσικο πιστοποιητικό είναι ψηφιακό και έχουν στα ρώσικα σε μία εφαρμογή της κυβέρνησης, η οποία μεταφράζεται άμεσα στα αγγλικά».

Για τη Μεγάλη Βρετανία

Το θέμα με την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν, με τον κ. Θεοχάρη να αναφέρει: «Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά και από τις συζητήσεις που κάναμε διαπίστωσα ότι υπάρχει θέληση να επανεξεταστούν όλα τα δεδομένα για τη νέα κατηγοριοποίηση της χώρας μας. Αποφασίσαμε ένα πλαίσιο δράσης, το οποίο άρχισε να υλοποιείται από σήμερα για να μαζευτούν όλα τα δεδομένα και να λάβουν τις αποφάσεις τους. Είναι βάσιμο, ότι η διάθεση από την άλλη πλευρά είναι θετική. Θα δούμε αν με τα στοιχεία που θα δώσουμε, θα ικανοποιήσουμε και τα κριτήρια που βάζει η Μεγάλη Βρετανία. Το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε είναι της τήρησης των υγειονομικών κανόνων.

«Ανοίγουμε αύριο την πύλη των Ευζώνων»

Ο κ. Θεοχάρης έκανε γνωστό επίσης πως από αύριο «ανοίγουμε την πύλη των Ευζώνων. Ο οδικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίγει και το Ορμένιο, πιο ανατολικά ακόμα στη Βουλγαρία για να μπορέσει να μοιραστεί η κίνηση στις πύλες εισόδου. Ενδεχομένως, πριν αυξηθεί πολύ η ροή να ανοίξουμε και άλλες πύλες εισόδου».

Στην εκδήλωση προβλήθηκε και μια σειρά από προωθητικά σποτ για τον τουρισμό, στα οποία πρωταγωνιστούν ξένοι πολίτες και τούς τίθεται η ερώτηση «τι θέλεις», με τις απαντήσεις τους να ποικίλλουν, μεταξύ της ιστορίας της Ελλάδας, των εκπληκτικών τοπίων, του φαγητού και όχι μόνο.

Όλα τα σποτ «κλείνουν» με το σύνθημα «All you want is Greece».