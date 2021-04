Δωρεάν έλεγχοι για τον κορωνοϊό σε 137 σημεία της χώρας από τον ΕΟΔΥ

Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται αύριο, Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου, σε 137 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00-15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00-15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00-15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 10:00-15:00

6. Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου, 10:00-15:00

7. Κεντρική Αγορά Αθηνών, Κένεντυ 1 και Πύργου (λαχαναγορά), Άγιος Ιωάννης Ρέντη, 10:00-15:00

8. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

9. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο), 09:00 -15:00

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

11. Δ. Καλαμαριάς, πλατεία Δημαρχείου , στον Πεζόδρομο ,10:00 – 15:00

12. Δ. Θέρμης , Κοινοτικό Κατάστημα Ν. Ραιδεστού, 10:00-15:00

13. Drive through στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη , οδός Νέας Γενιάς, Ασβεστοχώρι,10:00 – 15:00

14. Δ. Παύλου Μελά , πλατεία Μετεώρων, 10:00 – 15:00

15. Δ. Αμπελοκήπων , Στάδιο Κ. Καραμανλής, 28ης Οκτωβρίου,10:00-15:00

16. Δ. Δέλτα, ΚΑΠΗ Χαλάστρας, 10:00-15:00

17. ΚΑΠΗ Αγρινίου

18. Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, Αιτωλοακαρνανία

19. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

20. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

21. Πλατεία Μεσολογγίου

22. Μπατσί, Άνδρος

23. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος

24. Πλατεία Καρτσιώτη Άστρους, Αρκαδία

25. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

26. Δημητσάνα, Αρκαδία

27. Κοινότητα Δήμητρας, Αρκαδία

28. Κοινότητα Λάδωνα, Αρκαδία

29. Κοινότητα Βουτσι, Αρκαδία

30. Κοινότητα Κοντοβαζαινα, Αρκαδία

31. Δημαρχείο Άρτας

32. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

33. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

34. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο

35. Ακράτα-Παιδική Χαρά, Παραλία Συιλβαινιώτικων

36. Κεντρική Πλατεία Θήβας

37. Πλατεία Αλιάρτου, Βοιωτία

38. Εξεταστήριο Ζιάκα, Γρεβενά

39. Δημαρχείο Γρεβενών

40. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

41. Πλατεία Δασίου, Ορεστιάδα

42. Κ.Υ. Ορεστιάδας

43. Τυχερό Σουφλίου, Έβρος

44. Κέντρο Νεότητας «Φ. Κοσμάς», Αλεξανδρούπολη

45. Νομαρχεία Αλεξανδρούπολης

46. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια

47. Drive through στο Πάρκο Βούρκου, Χαλκίδα

48. Γρανιτσα Ευρυτανίας

49. Λιμάνι Ζακύνθου

50. Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

51. ΙΚΑ Ζακύνθου

52. Κεντρική Πλατεία Πύργου

53. Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, Ηλεία

54. Ζαχάρω, Ηλεία

55. Δημαρχείο Βέροιας, Ημαθία

56. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

57. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

58. Τεφελι, Δ. Αρχανών Αστερουσίων

59. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

60. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

61. Αρχοντικό Πυρσινέλλας, Ιωάννινα

62. Μέτσοβο, Ιωάννινα

63. Πλατεία Καλέντζιου, Ιωάννινα

64. Drive through Ασπράγγελοι, Ιωάννινα

65. Drive through Ζαγορια, Διακλάδωση Κόνιτσας με Ζαγόρια

66. Κοινότητα Καρυάς, Καβάλα

67. Ορφανι Παγγαίου, Καβάλα

68. Καριανη Παγγαίου, Καβάλα

69. Γαληψός Καβάλας

70. Οφρύνιο Καβάλας

71. Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο, Πάτμος

72. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καμάρας, Λέρος

73. Κοινότητα Μορφοβουνίου, Καρδίτσα

74. Κοινότητα Νεοχωρίου, Καρδίτσα

75. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

76. Κοινότητα Παλαιοκκλησίου, Καρδίτσα

77. Κοινότητα Κερασιάς, Καρδίτσα

78. Λ. Κύκνων, Καστοριά

79. Άργος Ορεστικό, Καστοριά

80. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

81. Κεντρική Πλατεία Κέρκυρας

82. Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι

83. Πλατεία Δημαρχείου, Κιλκίς

84. Κ.Υ. Κοζάνης

85. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

86. Λουτράκι, Κορινθία

87. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

88. Επαρχείο Κω

89. Δημαρχείο Κω

90. ΚΑΠΗ Σπάρτης

91. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

92. Βερδικουσιά, Λάρισα

93. Ελασσόνα, Λάρισα

94. Κτελ Λάρισας

95. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα

96. Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, Μυτιλήνη

97. ΚΑΠΗ Λευκάδας

98. Drive through στη Μύρινα, Λήμνος

99. Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

100. Περιφέρεια Μαγνησίας

101. Άνω Βόλος (7η ΤΟΜΥ Ιωλκού), Βόλος

102. Drive through Ζαγορά Πηλίου

103. Drive through Μούρεσι Πηλίου

104. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

105. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

106. Αγορά Καλαμάτας

107. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

108. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

109. Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Πέλλα

110. Drive through στο Αιγίνιο, Πιερίας

111. Drive through στην Drive through, Πιερία

112. Κοινοτικό Κατάστημα Πάργας, Πρέβεζα

113. Γ.Ν. Πρέβεζας

114. Κοινότητα Σελλιων, Δ. Αγ. Βασιλείου, Ρέθυμνο

115. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

116. Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, Ρόδος

117. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

118. Γ.Ν. Σάμου

119. Drive through στο Δημοτικό Στάδιο, Σέρρες

120. Πλατεία Κλωτσοτήρα, Τρίκαλα

121. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα

122. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα

123. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων

124. Πλατεία Κρήνης, Φρκαδόνα, Τρίκαλα

125. Πλατεία Γενεσι, Τρίκαλα

126. Πλατεία Γλυκομηλιάς, Τρίκαλα

127. Πλατεία Καλογριανής, Τρίκαλα

128. Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα

129. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

130. Drive through στο Μοσχοχώρι, Φθιώτιδα

131. Drive through Ράχες Στυλίδας, Φθιώτιδα

132. Drive through στη Στυλίδα, Φθιώτιδα

133. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

134. Drive through στον Πολύγυρο, Χαλκιδική

135. Drive through στα Ν. Μουδανιά, Χαλκιδική

136. Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Κίσαμος, Χανιά

137. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

