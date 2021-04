Τι σκέφτονται οι ειδικοί για το Πάσχα: Κλειδί εξόδου τα Self Test

Εν αναμονή των εισηγήσεων των λοιμωξιολόγων και κυρίως των τελικών αποφάσεων της κυβέρνησης για το Πάσχα αναμένουν οι πολίτες, ελπίζοντας σε μια εξόρμηση εκτός νομού ύστερα από τόσους πολλούς μήνες εγκλεισμού.

Ήδη από πλευράς κυβέρνησης έχει εκδηλωθεί η πρόθεση να επιτραπεί υπό συνθήκες η μετακίνηση σε άλλο Νομό, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική εικόνα και για αυτό και οι λοιμωξιολόγοι τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι είναι πολύ νωρίς για εκτιμήσεις και πως αποφάσεις δεν θα ληφθούν πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα.

Όπως επαναλαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες κυβερνητικά στελέχη και ειδικοί, οι αποφάσεις για το άνοιγμα των μετακινήσεων το Πάσχα θα ληφθούν την Μεγάλη Εβδομάδα. Σημειώνουν ωστόσο ότι ακόμη κι αν η εισήγηση είναι θετική, οι μετακινήσεις θα γίνονται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι θα μπορέσουν να ταξιδέψουν το Πάσχα

Ως τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις για την έξοδο από τα μεγάλα αστικά κέντρα την περίοδο του Πάσχα. Η μία είναι με την χρήση του self test, όπου οι ταξιδιώτες θα πρέπει να δηλώνουν στο σύστημα το αρνητικό τους αποτέλεσμα και για να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση ώστε να την επιδείξουν σε τυχόν έλεγχο στη διαδρομή.

Η δεύτερη είναι η πιθανότητα να επιτραπεί η μετακίνηση για τους πολίτες που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

«Πρέπει να είναι υποχρεωτικό το self test»

Μιλώντας για το θέμα των self tests, ο ο καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, είπε ότι «τα self tests είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το πόσο χρήσιμο εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Το θετικό self test έχει πολύ υψηλή πιθανότητα να επιβεβαιωθεί.

Το κράτος σωστά είπε ότι επειδή το θετικό self test μπορεί να μην είναι 100% θετικό, όποιος βγαίνει θετικός να κάνει έναν επιπλέον έλεγχο σε μια δομή υγείας.

Υποχρεωτικό για το χώρο της εργασίας θα γίνει επειδή πρέπει να βρούμε τρόπο να τσεκάρουμε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Υπάρχει η κοινωνία που πρέπει να προστατευθεί. Δεν μπορεί να πάει ένα παιδί εντελώς ανεμβολίαστο σχολείο. Προφανώς και πρέπει να είναι υποχρεωτικό το self test, γιατί όταν αφήνεις κάτι στη βούληση των ανθρώπων μπορεί ένα ποσοστό να πει ότι δεν το κάνει».

Καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος: «Το Πάσχα πρέπει να αραιώσουμε»

Σχετικά με το τι πιστεύει ο ίδιος πως θα πρέπει να γίνει το Πάσχα αναφορικά με τις μετακινήσεις πολιτών εκτός νομού, ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι «Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που δεν έχει επιστημονική λογική για να απαγορευτεί η μετακίνησή τους.

Είναι όσοι έχουν εμβολιαστεί ή όσοι έχουν νοσήσει και έχουν ξεπεράσει τον ιό. Ο κίνδυνος να κολλήσουν ή να μεταδώσουν τον ιό είναι ελάχιστος.

«Προτιμότερο να συνευρεθούμε στα χωριά, παρά στα διαμερίσματα»

Το ζητούμενο το Πάσχα είναι να αραιώσουμε. Άρα είναι προτιμότερο να συνευρεθούμε σε εξωτερικούς χώρους, όπως στα χωριά μας, παρά να είμαστε στα διαμερίσματά μας και να κάνουμε το ίδιο πράγμα, με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης. Το πρόβλημα του ιού δεν υπάρχει μόνο στις μεγάλες πόλεις. Επίσης με τα self – tests θα έχουμε μαζική επιδημιολογική παρατήρηση».

Μητσοτάκης: Να μη γίνονται πρόωρες εκτιμήσεις για τα μέτρα, έως τότε

Ο πρωθυπουργός πάντως σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει υπέρμετρος ενθουσιασμός, καθώς κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια θα είναι η επιδημιολογική εικόνα ως εκείνο το διάστημα, θέλησε να βάλει ένα τέλος στις εκτιμήσεις και την σεναριολογία, πριν αποφασίσουν οι ειδικοί.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έχει τεράστια σημασία να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με υπευθυνότητα στο δρόμο που χαράξαμε, συνδυάζοντας από τη μια την προστασία της υγείας μας με την προσεκτική επαναλειτουργία δραστηριοτήτων στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση.

Να αποφύγουμε, δηλαδή, υπερβολές που θα μας ανάγκαζαν να κάνουμε βήματα πίσω» και στη συνέχεια ξεκαθάρισε: «Να μη γίνονται πρόωρες εκτιμήσεις για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Η απειλή παραμένει και γι’ αυτό έχουμε αποδείξει ότι προχωράμε πάντα βήμα-βήμα και αφού κάθε εβδομάδα, σε συνεργασία με τους ειδικούς, αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα».

Όχι νωρίτερα από τη Μεγάλη Εβδομάδα οι ανακοινώσεις για το Πάσχα

Υπάρχουν ωστόσο και ειδικοί, οι οποίοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, όπως ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος ο οποίος σημείωσε χθες ότι «η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η πίεση στο σύστημα υγείας. Αλλά υπάρχει πίεση και από τον κόσμο και την κοινωνία που θέλει να πάρει ανάσες. Να δούμε τα δεδομένα, κατά περιοχές τι συμβαίνει, το επίπεδο εμβολιασμού. Όλα αυτά θα μας δώσουν τις κατευθύνσεις για να πάρουν αποφάσεις».

Σε εκείνο το σημείο ο καθηγητής επισήμανε ότι είναι «νωρίς η συζήτηση για Πάσχα στο χωριό. Στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας θα ληφθούν οι αποφάσεις. Θα έχουμε πάνω από 14 μέρες από το άνοιγμα του λιανεμπορίου».

Με βάση τα δεδομένα της πανδημίας, θα διαμορφωθεί η εικόνα μέχρι την επόμενη εβδομάδα και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά όλα τα πιθανά σενάρια, αναλογιζόμενοι και την κόπωση των πολιτών, σε συνδυασμό ωστόσο με την κατάσταση του ΕΣΥ, που εξακολουθεί να δέχεται μεγάλη πίεση.

Παράλληλα, ερωτηματικό παραμένει πώς θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες τις ημέρες των εορτών. Αν, δηλαδή, η λειτουργία των ναών θα συνεχιστεί με τους περιορισμούς που υπάρχουν έως και σήμερα ή αν τα μέτρα, έστω και ελάχιστα, θα χαλαρώσουν.