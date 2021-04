Κορωνοϊός: 3.228 κρούσματα - 73 θάνατοι - Νέο ρεκόρ με 776 διασωληνωμένους ασθενείς το τελευταίο 24ωρο

Σε 3.228 ανέρχονται τα κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), άλλοι 73 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοιού, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 776 ασθενείς, με τον αριθμό να αποτελεί δυστυχώς άλλο ένα ρεκόρ.

Σήμερα έγιναν 58.456 τεστ με ποσοστό θετικότητας 5,52%.

Από τα 3.228 κρούσματα τα 1.578 εντοπίζονται στην Αττική (1.670 χθες), τα 435 στη Θεσσαλονίκη (398 χθες) και τα 117 στην Αχαΐα (114 χθες).

Οι νέες λοιμώξεις στο Λεκανοπέδιο και στην ΠΕ Νήσων:

174 από την Ανατολική Αττική (206 χθες).

196 από τον Βόρειο Τομέα Αθήνας (222 χθες).

117 από τη Δυτική Αττική (115 χθες).

246 από τον Δυτικό Τομέα Αθήνας (210 χθες).

454 από τον Κεντρικό Τομέα Αθήνας (431 χθες).

132 από τον Νότιο Τομέα Αθήνας (209 χθες).

245 από τον Πειραιά (261 χθες).

14 από τις Νήσους Αργοσαρωνικού (16 χθες).

Από χθες το μεσημέρι έως σήμερα στις 3 μ.μ. εισήχθησαν 595 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 44 έτη. Σε σύγκριση με το προηγούμενο 24ωρο οι εισαγωγές των ασθενών ειναι αυξημένες κατά 13,55%.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.228, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 288.230 (ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των οποίων 51.4% άνδρες.1 Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 102 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.844 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 73, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.680 θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 776 (64.8% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.825 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 595 (ημερήσια μεταβολή +13.55%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 522 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος

0.2 έως 103 έτη).

Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 897 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 4 Ιανουαρίου έως 25 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Νότιου Αιγαίου, Βόρειου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Από τον έλεγχο των 897 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 76 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα θετικό για Variant with deletion in S Gene. Τα 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος αφορούσαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) ενώ από τα 76 δείγματα με στελέχη VUI, τα 75 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ) (Πίνακας 3).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 11 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 9 Οκτωβρίου έως 28 Δεκεμβρίου του 2020. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των δειγμάτων αυτών δεν αναδείχθηκε κανένα δείγμα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (V0C) ή με στελέχη μεταλλάξεων υπό διερεύνηση (VUI).

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 4.084 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα. Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Δείτε την ημερήσια έκθεση της επιδημιολογικής επιτήρησης

covid-gr-daily-report-20210408