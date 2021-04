EMA για το εμβόλιο της AstraZeneca: Oι θρόμβοι είναι παρενέργεια αλλά πολύ σπάνια - Θα ακολουθήσει συνεδρίαση των 27 υπ. Υγείας

Επιπλέον, η επιτροπή αναφέρει πως τα άτομα που έχουν λάβει το εμβόλιο θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια αμέσως εάν εμφανίσουν συμπτώματα αυτού του συνδυασμού θρόμβων αίματος και χαμηλών αιμοπεταλίων.

Η επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής του ΕΜΑ, Σάμπιν Στράους, είπε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ειδικοί της υγείας και οι άνθρωποι που έρχονται για εμβολιασμό να γνωρίζουν αυτούς τους κινδύνους και να αναζητούν πιθανά σημεία ή συμπτώματα που εμφανίζονται συνήθως τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό».

EMA’s safety committee (#PRAC) has concluded its review of very rare cases of unusual blood clots with AstraZeneca #COVID19 vaccine.

