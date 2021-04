Νέες, πρωτότυπες στάσεις λεωφορείων με αντισηπτικό χεριών βρίσκονται σε όλη την Αθήνα

Το αντισηπτικό εδώ και 13 μήνες, λόγω της πανδημίας βρίσκεται στις περισσότερες τσάντες (ή τσέπες), σίγουρα θα υπάρξουν φορές που θα το ξεχάσουμε στο σπίτι ή θα έχει τελειώσει χωρίς να το καταλάβουμε. Γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την κατάσταση, ειδικά αν βρισκόμαστε στον δρόμο ή ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το λεωφορείο – μόνο που πρόσφατα ανακαλύψαμε μία πρωτότυπη εγκατάσταση της Eurolife FFH που δίνει τη λύση σε ακριβώς αυτό το πρόβλημα.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, σε μία από τις καθημερινές μας διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας, κατεβήκαμε από το τρόλεϊ με κατεύθυνση προς το γραφείο. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, παρατηρήσαμε και κάτι εντελώς διαφορετικό στη στάση της Λ. Αμαλίας: έναν μηχανισμό με αντισηπτικό και τον κόσμο να αποβιβάζεται από τα λεωφορεία και να παίρνει σειρά, τηρώντας τις αποστάσεις για να απολυμάνει τα χέρια του. Το γεγονός μας έκανε αρκετή εντύπωση, έτσι ώστε να πλησιάσουμε, να χρησιμοποιήσουμε το αντισηπτικό και να καταλάβουμε από πού προέκυψε αυτή η ιδέα.

«Ενα πσσστ με τεράστια αξία»

Με το μήνυμα «ένα πσσστ με τεράστια αξία», η συγκεκριμένη δράση της Eurolife FFH εγκατέστησε μηχανισμούς με αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε διάφορες στάσεις λεωφορείων – από το κέντρο της Αθήνας, μέχρι και τα βόρεια και νότια προάστια – και όλες βρίσκονται σε κεντρικά οδικά σημεία έτσι ώστε όποιος το επιθυμεί να κάνει μία στάση και να απολυμάνει τα χέρια του on the go. Έτσι, μας υπενθυμίζει πως με μία γρήγορη και απλή κίνηση μπορούμε να προστατέψουμε όχι μόνο εμάς, αλλά και τους γύρω μας, ακόμη κι αν δεν έχουμε μαζί το δικό μας αντισηπτικό όλες τις στιγμές της μέρας. Είναι μία πρωτοβουλία που πράγματι μπορεί να κάνει τη διαφορά, σε μία περίοδο που η ασφάλεια έχει πρωταρχικό ρόλο στις ζωές μας.

Οι πρωτότυπες στάσεις με αντισηπτικό χεριών που δημιούργησε η Eurolife FFH, φαίνεται πως δεν ήταν μόνο δική μας ανακάλυψη, αφού φίλοι και συνάδελφοι συζητούν για αυτές, με το που έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το πόσο σημαντικές είναι ενέργειες τέτοιου είδους, που έχουν στον πυρήνα τους, τους ανθρώπους αυτής της πόλης, μπορούν και κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα και την ασφάλειά μας.

Για κάθε φορά, λοιπόν, που χρησιμοποιείτε τα λεωφορεία μη ξεχνάτε με την αποβίβασή σας να απολυμάνετε τα χέρια σας στις ειδικές στάσεις της Eurolife FFH, γρήγορα και εύκολα, προστατεύοντας εσάς και τους γύρω σας.