Με καλεσμένους Πούτιν, Μακρόν & πρίγκιπα Κάρολο η παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Υπό σκέψη πάντως είναι η παρέλαση να μην γίνει στο Σύνταγμα, αλλά στο Τατόι, στο πλαίσιο πάντα των μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας, κάτι που δεν έχει ωστόσο ακόμα αποσαφηνισθεί.

Η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Επανάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η iefimerida.gr προσκλήσεις έχουν αποσταλεί στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τον πρίγκιπα Κάρολο, διάδοχο του Βρετανικού θρόνου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε προνοήσει προσκαλώντας ήδη από τον Οκτώβριο τους Πούτιν, Μακρόν και πρίγκιπα Κάρολο στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2021.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είχε αποκαλύψει στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 26 Οκτωβρίου, ενώ είχε στείλει επιστολή στους ηγέτες-εκπροσώπους των τριών δυνάμεων που είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει τότε ότι η Ελλάδα είναι μεν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό «δεν μας εμποδίζει να διευρύνουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τη Ρωσία».

«Άλλωστε, το 2021 είναι ”Έτος Ιστορίας Ελλάδας και Ρωσίας” και η διπλή αυτή γιορτή θα μας προσφέρει μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις στιγμές που συμπορευτήκαμε στο παρελθόν. Αλλά να οικοδομήσουμε και αυτές που θα μας συνοδεύουν στο μέλλον», είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Ρώσο ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε επισημάνει ότι «εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ τις σχέσεις μας, που έχουν πολύ βαθιές ρίζες στην Ιστορία, στο βάθος των αιώνων, και βεβαίως τη σύνδεση που έχουν οι χώρες μας στο ιστορικό και πνευματικό επίπεδο».

Πράγματι, το 1827, στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ο αγγλικός, ο γαλλικός και ο ρωσικός στόλος κατανίκησαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η απόσυρση των οθωμανικών δυνάμεων από την κεντρική και νότια Ελλάδα και να εξασφαλιστεί η ελληνική ανεξαρτησία.

Είναι ενδεικτικό ότι στις 21 Οκτωβρίου 2020, με μια επετειακή ανάρτηση, η οποία πιθανόν να «κρύβει» μηνύματα και προς τη σημερινή ηγεσία της Τουρκίας, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας επέλεξε να τιμήσει την 193η επέτειο από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, με μια ανάρτηση:

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece’s independence.

🔗https://t.co/Z2yhD6ltE3 pic.twitter.com/ruBDflldwB

