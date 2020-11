Κυκλοφορεί από σήμερα το βιβλίο του Μπάρακ Ομπάμα «Γη Της Επαγγελίας»

Από σήμερα ξεκίνησε και επισήμως στη χώρα μας η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Μπάρακ Ομπάμα με τίτλο « Γη της Επαγγελίας».

«Κοιτάζοντας πίσω, αναλογίζομαι καμιά φορά το παμπάλαιο ερώτημα ως προς το πόση διαφορά κάνουν τα ιδιαίτερα, ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ηγέτη στον ρου της ιστορίας – αν καθένας από εμάς που ανερχόμαστε στην εξουσία είναι ένας απλός αγωγός για τα βαθιά, αδιάκοπα ρεύματα των καιρών ή είναι, τουλάχιστον εν μέρει, ο συγγραφέας των γεγονότων που μέλλονται.»«Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν πολυπίστευα στο πεπρωμένο. Ανησυχώ ότι χρησιμεύει ως δικαιολογία για την αμεριμνησία των ισχυρών και για την εγκατάλειψη όσων δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Υποπτεύομαι ότι το σχέδιο του Θεού, όποιο και αν είναι, λειτουργεί σε μια κλίμακα πολύ ευρεία για να επηρεάζεται από τις δοκιμασίες των θνητών· ότι στο διάστημα μιας ζωής, τα τυχαία γεγονότα και οι συμπτώσεις κρίνουν περισσότερα πράγματα από όσα θέλουμε ναπαραδεχτούμε· και ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε ναευθυγραμμιστούμε με ό,τι αισθανόμαστε σωστό, να βγάζουμε κάποιο συγκροτημένο νόημα από τη σύγχυσή μας και, με χάρη και κουράγιο, να αποδεχόμαστε κάθε στιγμή τη ζωή μας όπως είναι και να συνεχίζουμε.»

Μπαράκ Ομπάμα, από τη Γη της Επαγγελίας

Ο Μπαράκ Ομπάμα άρχισε να γράφει τα προεδρικά απομνημονεύματά του λίγο μετά τη λήξη της θητείας του. Κάθισε με χαρτί και μολύβι και ένα καθαρό περίγραμμα στο μυαλό του, θέλοντας να προσφέρει μια έντιμη εξιστόρηση της θητείας τ ου στο αξίωμα –όχι μόνο μια ιστορική καταγραφή των κρίσιμων γεγονότων που συνέβησαν στη διάρκειά της και των σημαντικών ανθρώπων με τους οποίους ήρθε σε επαφή, αλλά και την περιγραφή κάποιων από τα διασταυρούμενα πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά ρεύματα που συνέβαλαν στο να προσδιοριστούν οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε η διακυβέρνησή του και οι επιλογές με τις οποίες ανταποκρίθηκε το επιτελείο του κι ο ίδιος. Ήθελε, επίσης, να δώσει στους αναγνώστες μια πραγματική αίσθηση του πώς είναι να είσαι Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι, με όλη της την ισχύ και τη μεγαλοπρέπεια, η προεδρία είναι μια δουλειά απολύτως όπως όλες οι άλλες, και ότι οι άντρες κι ο γυναίκες που εργάζονται στον Λευκό Οίκο βιώνουν καθημερινά το ίδιο μείγμα ικανοποίησης, απογοήτευσης, εργασιακών τριβών, αντιξοοτήτων και μικρών θριάμβων όπως οι υπόλοιποι συμπολίτες τους. Και επιδίωξε να αφηγηθεί μια πιο προσωπική ιστορία, που ίσως θα ενέπνεε τους νέους ανθρώπους να σκεφτούν το ενδεχόμενο να αφιερώσουν τη ζωή τους στο δημόσιο καλό, αντλώντας από τη συνειδητοποίηση ότι η δική του πολιτική σταδιοδρομία «άρχισε, στην πραγματικότητα με την αναζήτηση κάποιας θέσης όπου θα μπορούσα να ταιριάξω, ενός τρόπου να εξηγήσω τις διαφορετικές πτυχές της μπερδεμένης κληρονομιάς μου, και ότι μόνο όταν πρόσδεσα το δικό μου βαγόνι σε κάποιο μεγαλύτερο κατάφερα εντέλει να βρω μια κοινότητα κι έναν σκοπό στη ζωή μου».

Τώρα, στη ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ, τον πολυαναμενόμενο πρώτο τόμο των προεδρικών απομνημονευμάτων του, ο Ομπάμα διηγείται την ιστορία της απίστευτης οδύσσειας ενός νεαρού άντρα που ξεκίνησε αναζητώντας την ταυτότητά του για να καταλήξει να γίνει ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, περιγράφοντας με συγκλονιστικές προσωπικές λεπτομέρειες τόσο την πολιτική του παιδεία όσο και τις σημαντικότερες στιγμές της πρώτης θητείας αυτής της ιστορικής προεδρίας – μιας εποχής δραστικών μεταβολών και δραματικών αναταραχών. Επιστρατεύοντας όλα του τα ταλέντα ως συγγραφέα, παίρνει τους αναγνώστες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι που ξεκινάει από τις πρώτες του πολιτικές φιλοδοξίες και φτάνει, μέσω της καθοριστικής νίκης του στις τοπικές εσωκομματικές εκλογές της Αϊόβας, που έδειξε τη δύναμη της λαϊκής κινητοποίησης, ως την ιστορική βραδιά της 4ης Νοεμβρίου 2008, όταν εξελέγη 44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρώτος Αφροαμερικανός που αναλάμβανε το ύπατο αξίωμα της χώρας. Συνδυάζοντας με μαεστρία το προσωπικό με το πολιτικό, τραβά την αυλαία της εμπειρίας του στο Οβάλ Γραφείο, συνυφαίνοντας αξεδιάλυτα την πορεία της ζωής του και την πορεία της δημοκρατίας, και υπενθυμίζοντας ότι «παρ’ όλες τις διαφορές μας παραμένουμε ένας λαός ενωμένος και ότι όλοι μαζί, άντρες και γυναίκες καλής θέλησης, μπορούμε να βρούμε τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον».

Αποτελούμενη από επτά μέρη –από «Το στοίχημα» έως το «Σε τεντωμένο σχοινί»–η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ είναι επίσης η εντυπωσιακή αφήγηση για το στοίχημα ενός ανθρώπου με την ιστορία και για την πίστη ενός ακτιβιστή που δοκιμάζεται στην παγκόσμια σκηνή. Ο Ομπάμα γράφει με ειλικρίνεια για τις δύσκολες ισορροπίες που συνεπαγόταν η διεκδίκηση της προεδρικής υποψηφιότητας από έναν μαύρο Αμερικανό, επιφορτισμένο με τις προσδοκίες μιας γενιάς που είχε πορευτεί με το μήνυμα για «ελπίδα και αλλαγή», καθώς και η αναμέτρηση με τις ηθικές προκλήσεις της λήψης εξαιρετικά κρίσιμων αποφάσεων. Μιλά ανοιχτά για τις δυνάμεις που του εναντιώθηκαν μέσα στη χώρα και στο εξωτερικό, για το πώς επηρέασε η ζωή στον Λευκό Οίκο τη σύζυγό του και τις κόρες του. Ομολογεί τη μοναξιά που συνοδεύει το ύπατο κρατικό αξίωμα και για το πόσο κάθε απόφαση που έπαιρνε βάραινε ασήκωτα τους ώμους του, ιδιαίτερα εκείνες που

επρόκειτο να επηρεάσουν τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών. Δεν φοβάται να αποκαλύψει τις εσωτερικές αμφιβολίες και την απογοήτευση από τη ζωή μέσα σε μια σκληρή πολιτική αρένα που καθορίζεται από έναν όλο και πιο δριμύ ανταγωνισμό ανάμεσα στα δύο αντιμαχόμενα οράματα για την Αμερική, ωστόσο παραμένει συναισθηματικά συνδεδεμένος με την αισιοδοξία και τον ιδεαλισμό του νεότερου εαυτού του, χωρίς ποτέ να εγκαταλείπει την πίστη του ότι, στο πλαίσιο του τεράστιου, διαρκούς πειράματος που είναι η Αμερική, η πρόοδος είναι πάντα δυνατή.

Αναπολώντας την προεδρία, προσφέρει μια μοναδική και στοχαστική αξιολόγηση τόσο του εκπληκτικού εύρους όσο και των ορίων της προεδρικής εξουσίας, καθώς και μια σπάνια ματιά στις εσωτερικές διεργασίες του κομματικού συστήματος των ΗΠΑ και της διεθνούς διπλωματίας. Παίρνει τον αναγνώστη μαζί του μέσα στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου, αλλά και στη Μόσχα, στο Κάιρο, στο Πεκίνο και αλλού. Διαβάζουμε τις σκέψεις που τον απασχολούν καθώς συγκροτεί το υπουργικό του συμβούλιο, προσπαθεί να διαχειριστεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση, αναμετράται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, περιγράφει τις διαδικασίες που οδήγησαν στην Αραβική Άνοιξη, υπερνικά εκ πρώτης όψεως ανυπέρβλητα εμπόδια για να εξασφαλίσει την ψήφιση του Νόμου για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη , συγκρούεται με στρατηγούς για την αμερικανική στρατηγική στο Αφγανιστάν, προωθεί τη μεταρρύθμιση της Γουόλ Στριτ, σώζει την αμερικανική αυτοβιομηχανία, σκιαγραφεί τη δράση για την κλιματική αλλαγή, αντιδρά στο καταστροφικό ατύχημα της Deepwater Horizon, και εξουσιοδοτεί την Επιχείρηση Τρίαινα του Ποσειδώνα, η οποία καταλήγει στην εξόντωση του Οσάμα Mπιν Λάντεν

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ περιλαμβάνει τα σκληρά μαθήματα που πήρε ο Ομπάμα σχετικά με την πολιτική και τη δημόσια ηγεσία: ότι πέρα από την εφαρμογή μιας καλομελετημένης πολιτικής, έχει σημασία η επίγνωση των παραδόσεων και της εθιμοτυπίας· έχουν σημασία τα σύμβολα, το πρωτόκολλο και η γλώσσα του σώματος· ότι δεν μπορείς να αναθέτεις σε άλλους τη διατήρηση υψηλού ηθικού· ότι είναι σημαντικό να ρωτάς τα μέλη του προσωπικού σου τι νομίζουν ότι μπορούσε να γίνει καλύτερα· ότι δεν θα καταφέρεις ποτέ να ικανοποιήσεις όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· ότι, μερικές φορές, η πιο σημαντική δουλειά που κάνεις είναι να εμποδίζεις να συμβούν καταστροφές, οπότε είναι λίγο έως πολύ αόρατη· ότι όσο απόκρημνος κι αν είναι ο βράχος, εσύ πρέπει να προσπαθήσεις. Ίσως μια από τις πιο εμπνευσμένες πεποιθήσεις που κοινοποιεί ο Ομπάμα σε αυτό το βιβλίο του είναι ότι, όπως είπε ο Δρ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεότερος στην πασίγνωστη ομιλία του στην Πορεία προς την Ουάσινγκτον, το 1963, «δεν μπορούμε να πορευτούμε μόνοι». Ο Ομπάμα πιστεύει ότι η δημοκρατία είναι κάτι που δημιουργούμε όλοι μαζί με τη δράση μας, όχι κάτι που μας παραχωρείται.Ότι, ως πολίτες, έχουμε δύναμη όταν είμαστε ενωμένοι.

Ένα σπουδαίο λογοτεχνικό επίτευγμα που ζωντανεύει την ιστορία, η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ απευθύνει μια πρόσκληση σε όλους –και ειδικότερα στους νέους– «να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο, και να αναδείξουμε με σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και μεγάλη δόση φαντασίας μια Αμερική που, επιτέλους, θα ευθυγραμμίζεται με τον καλύτερο εαυτό μας». Όπως γράφει ο Πρόεδρος Ομπάμα: «Σε μια στιγμή κατά την οποία η Αμερική συνταράσσεται τόσο έντονα, το βιβλίο καταθέτει κάποιες ευρύτερες σκέψεις μου όσον αφορά το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να γεφυρώνουμε τις διαφορές μας και να κάνουμε τη δημοκρατία μας λειτουργική για όλους – ένας στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί από κανέναν Πρόεδρο χωρίς τη συμμετοχή όλων μας ως ενεργών πολιτών».

Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο 44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκλέχτηκε τον Νοέμβριο του 2008 και παρέμεινε στο αξίωμα για δύο θητείες. Είναι ο συγγραφέας δύο βιβλίων που έχουν περιληφθεί στη λίστα των μπεστ σέλερ της New York Times: του Εικόνες του πατέρα μου και του Τολμώ να ελπίζω. Ζει στην Ουάσινγκτον, με τη σύζυγό του Μισέλ. Έχουν δύο κόρες, τη Μαλία και τη Σάσα.

Παγκόσμιο εκδοτικό γεγονός, η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ, κυκλοφορεί ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, σε 26 γλώσσες. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά σε σκληρόδετη έκδοση και σε ηλεκτρονική μορφή από την Crown, ετικέτα του εκδοτικού ομίλου Random House Publishing Group, κλάδου της Penguin Random House . Μια πλήρης ηχητική έκδοση του βιβλίου, με ανάγνωση από τον συγγραφέα, θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή και φυσική μορφή από την Penguin Random House Audio. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του δεύτερου και καταληκτικού τόμου των απομνημονευμάτων δεν έχει ακόμη οριστεί και θα ανακοινωθεί αργότερα.

Το βιβλίο στην ελληνική γλώσσα είναι 768 σελίδες, κυκλοφορεί και αυτό σε σκληρόδετη έκδοση, περιλαμβάνει δύο δεκαεξασέλιδα με φωτογραφίες

