Μαγιορκίνης: 30% αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική – Χαρδαλιάς: Μη φτάσουμε στο σημείο να επιλέγουμε ποιοι θα μπουν σε ΜΕΘ και ποιοι όχι

Με μελανά χρώματα περιέγραψαν την κατάσταση της επιδημίας στη χώρα ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Ο κ. Γ. Μαγιορκίνης ανέφερε αρχικά πως “η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού καταγράφεται σε όλη την Ευρώπη με αριθμούς που ο πλανήτης δεν έχει δει αντίστοιχους αριθμούς ούτε την περασμένη άνοιξη. Η μία χώρα μετά την άλλη παρουσιάζει εκθετική αύξηση στα κρούσματα και ήδη Βρετανία και Βέλγιο προχώρησαν σε lockdown. Σε παρόμοιες δράσεις κινούνται και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης καθώς η δυναμική του δεύτερου κύμματος δεν ανακόπτεται», ανέφερε.

Οσον αφορά στην Ελλάδα, τόνισε ότι μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται στα βόρεια της χώρας.Η αύξηση των τελευταίων ημερών ανέρχεται σε 30% στην Αττική, ενώ εκρηκτική είναι αύξηση στην Θεσσαλονίκη, που παρατηρούνται 4 φορές περισσότερες διαγνώσεις από την Αττική».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις ηλικίες 19-39 όπου καταγράφονται οι περισσότερες διαγνώσεις με covid-19. «Την μεγαλύτερη επίπτωση έχει η ηλικιακή ομάδα 19-39 – είπε ο κ. Μαγιορκίνης – με 350 θετικές διαγνώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Οι ηλικίες 1-18 διατήρησαν χαμηλότερα επίπεδα. Ανησυχητική όμως είναι η αύξηση των διαγνώσεων σε άτομα ηλικίας των 65 ετών και άνω καθώς έφτασαν τις 100 στο 1 εκατομμύριο πληθυσμού».

Υπάρχουν επίσης σαφείς αυξητικές τάσεις των διασωληνώσεων παρατήρησε και σημείωσε ότι η δραματική αυξηση των κρουσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση ποτού ή φαγητού στα καταστήματα εστίασης ιδιαίτερα τη νύχτα λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας.

Χαρδαλιάς; Ο δείκτης μετάδοσης στα σχολεία είναι στο 0,6

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς έκανε έκκληση για την τήρηση των μέτρων καθώς έχουμε ακόμα περιθώρια να περιορίσουμε την επιδημία και τόνισε με έμφαση ότι “δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που να επιλέγουμε ποιοι θα μπουν σε ΜΕΘ και ποιοι όχι”.

Ο κ. Ν. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον δείκτη μετάδοσης στα σχολεία, λέγοντας πως ήταν κάτω της μονάδας (0,6). Κρίθηκε, ωστόσο, αναγκαία η τηλε-εκπαίδευση στα Λύκεια, προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά του ιού.

«Πρόθεση μας είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά»

«Πρόθεση μας είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά» είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι το σκεπτικό που επικράτησε για την τηλεκπαίδευση στα λύκεια στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες ήταν ότι σε περιοχές με μεγάλη διασπορά της νόσου, «μπορεί ο ιός να μπει και στα σχολεία».

Σε ό,τι αφορά τη Μαγνησία, που μπήκε στο «κόκκινο» επίπεδο, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αυτό οφείλεται στο αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρήθηκε με 135 ενεργά κρούσματα και 311 στενές επαφές που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας έδωσε διευκρινίσεις για κάποια από τα μέτρα που ισχύουν στο κόκκινο επίπεδο.

Ειδικότερα, οι περιορισμοί επιβατών για ταξί και ΙΧ «προφανώς δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», όπου υπάρχει συνοδός.

Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρυκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Στις δραστηριότητες που αναστέλλονται περιλαμβάνονται εκείνες της φυσικής ευεξίας. Επίσης στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορούν να λειτουργούν περιλαμβάνονται και οι ιδιωτικές.

Η διανομή κατ’ οίκον εξακολουθεί να λειτουργεί. Στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες το take away και το drive through δεν επιτρέπονται. Επιτρέπεται μόνο το ντελίβερι.

Κάλυψη των ΜΕΘ

Ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε στις διαθεσιμότητες κρεβατιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), σημειώνοντας τα εξής:

Σε ολη τη χώρα, υπάρχουν 997 κλίνες ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 331 είναι CoViD. Οι 209 είναι καλυμμένες και οι 122 κενές.

Στην Αττική, υπάρχουν 359 κλίνες ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 140 είναι CoViD. Οι 41 κλίνες είναι κενές.

Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν 136 κλίνες ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 83 είναι CoViD. Οι 63 είναι καλυμμένες και οι 122 κενές.