Ποια μέτρα ισχύουν σε όλη τη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού

Με τα κρούσματα του κορωνοϊού συνεχώς να αυξάνονται η χώρα έχει μπει σε τροχιά μέτρων, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου Covid-19. Στην τελευταία ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την πορεία της πανδημίας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την παράταση των μέτρων μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής στην Περιφέρεια Αττικής ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

-Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

-Επιτρέπονται έως και 9 άτομα σε συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων, όπως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Έχουν ανασταλεί οι συναυλίες σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.

-Έχουν ανασταλεί οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους.

-Έχει ανασταλεί η διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων.

-Θεσπίζεται ανώτατο όριο 20 ατόμων σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες.

-Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι έξι.

-Επιπλέον έχει ανασταλεί η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εντός των πρατηρίων υγρών καυσίμων), κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία. Εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και οι αυτόματοι πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών. Επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.

-Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους συναθροίσεων, όπως πλατείες, στάσεις λεωφορείων, ουρές σε καταστήματα, πορείες – διαδηλώσεις, εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων όπου δεν μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας της απόστασης 1,5 μέτρου.

Ακόμη, έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Υπηρεσίες μπαρ που παρέχονται από χορευτικό κέντρο. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ και υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών.

Όσον αφορά στις λαϊκές αγορές, οι πωλητές και οι καταναλωτές υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, ενώ σε κάθε λαϊκή αγορά επιτρέπεται η συμμετοχή από 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγούς και επαγγελματίες αντιστοίχως). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία μέτρα, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Για τους χώρους εργασίας και τους εργαζόμενους γενικώς έχει αποφασιστεί:

-Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που εκτελούν εργασία γραφείου ή που μπορεί να γίνει από απόσταση.

-Μετακίνηση προς και από την εργασία σε τρία κύματα για το Δημόσιο: Στις 7, στις 8 και στις 9 το πρωί.

-Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε 4 κύματα, εντός 2ώρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας.

-Σαρωτικοί έλεγχοι και κυρώσεις σε εργοδότες και εργαζόμενους που δεν τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας στους χώρους εργασίας, δηλαδή υποχρεωτική χρήση μάσκας.

-Εκτεταμένοι έλεγχοι – τεστ από συνεργεία του ΕΟΔΥ σε χώρους εργασίας και συναθροίσεις στις επιβαρυμένες περιοχές της Αττικής και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που κρίνεται απαραίτητο, «για την απρόσκοπτη συνεχόμενη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας», όπως σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως νοσοκομεία.

Για την προστασία πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και άνω των 65 ετών συστήνεται:

-Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις επόμενες 14 μέρες στις απολύτως αναγκαίες, λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

-Να αποφεύγουν επαφές με άλλα άτομα πλην του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και να αποφεύγουν μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επιπλέον για την Αττική:

-Αποφασίζεται η διαμονή σε ξενοδοχεία καραντίνας, ασυμπτωματικών θετικών κρουσμάτων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες.

Τα 2 νέα μέτρα, που εξετάζονται για την Αττική, εάν δεν μειωθούν τα κρούσματα

Όπως επισημαίνουν μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τα μέτρα δεν είναι πλήρως αναποτελεσματικά. Μάλιστα, υπάρχει η εκτίμηση ότι επιδρούν κατά 50% στη μείωση της μεταδοτικότητας. Εάν δεν είχαν καμία απολύτως αποτελεσματικότητα, η αύξηση των καθημερινών κρουσμάτων θα ήταν εξακολουθητική και συνεχής.

Αυτό που επιδιώκεται, όμως, είναι η ακόμη μεγαλύτερη επίδραση, ώστε το σύστημα Υγείας να διαθέτει πλήθος κενών κλινών και να είναι απολύτως προετοιμασμένο τόσο για το ενδεχόμενο μίας ανεξέλεγκτης αύξησης των περιστατικών κορωνοϊού όσο και για την εποχική γρίπη και άλλες φθινοπωρινές-χειμωνιάτικες ιώσεις.

Η επιτροπή των ειδικών, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, αξιολογεί πιθανά νέα μέτρα για την Αττική που θα αναχαιτίσουν τη διασπορά:

-Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η καθολική χρήση της μάσκας, παντού και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός από όσα σημεία είναι ήδη υποχρεωτική (πλατείες, ουρές αναμονής, στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς), είναι το επικρατέστερο σενάριο για το επόμενο βήμα, εάν απαιτηθεί.

-Και ένα δεύτερο μέτρο είναι το κλείσιμο καταστημάτων από τις 10 το βράδυ. Δηλαδή, δύο ώρες νωρίτερα από ότι σήμερα. Ωστόσο, το εν λόγω μέτρο για εστιατόρια και μπαρ, θα δυσχέραινε τα οικονομικά προβλήματα των επιχειρηματιών, ενώ ίσως επικρατούσε και μεγαλύτερος συγχρωτισμός στις πλατείες.

Τι ισχύει για τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Λέσβου, Ημαθίας, Χανίων, Ηρακλείου, Χαλκιδικής, Ζακύνθου και για τους δήμους Μυκόνου, Κύθνου:

– Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

– Έχει ανασταλεί κάθε είδους εκδήλωσης, όπως πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες.

– Απαγορεύεται κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

– Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

– Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Τι ισχύει για τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Λάρισας, Καρδίτσας, Ρεθύμνου και Λασιθίου, καθώς και για τους δήμους Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου.- Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους:

– Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί.

Τέλος απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες άνω των 65 ετών, στην Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα, για γενική χρήση μάσκας, καθώς και να αποφεύγουν δημοσίους και ιδιωτικούς χώρους υψηλής συνάθροισης, δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, μέσα μαζικής μεταφοράς.