Παύλος Χρηστίδης: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας και μοιράστηκε τη χαρά του με μια τρυφερή φωτογραφία

View this post on Instagram

20.09.2020. Μια ημέρα που, κάθε της δευτερόλεπτο, θα μείνει αξέχαστο στη Νάντια και σε μένα. Καλώς ήρθες μικρή μας. ❤️ ΥΓ: Στα υπόλοιπα δεν ξέρω, αλλά οι πατούσες κάτι μου θυμίζουν. 😎🙏🏼