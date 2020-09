Μητσοτάκης προς Αντετοκούνμπο: «Μπράβο Γιάννη! Η Ελλάδα είναι πολύ υπερήφανη»

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προς τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να κατακτήσει τον τίτλο του MVP της χρονιάς στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Δύο στη σειρά! Συγχαρητήρια Γιάννη Αντετοκούνμπο για την back to back βραβείο NBA MVP. Ένα απίστευτο επίτευγμα. Αποτελεί, πραγματικά, έμπνευση τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ. Η Ελλάδα είναι πολύ υπερήφανη. Μπράβο Γιάννη!»

Two in a row! Congratulations to @Giannis_An34 for winning back to back NBA MVP awards – an amazing feat. He is a true inspiration on and off the court. Greece is very proud.

Μπράβο Γιάννη!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 18, 2020