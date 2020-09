Νέες πολεμικές απειλές Ερντογάν: Αν δεν το καταλάβουν πολιτικά, θα το βιώσουν στο πεδίο της μάχης

«Θα καταλάβουν σύντομα ότι η Τουρκία έχει την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική δύναμη να διαλύσει τους χάρτες που της επιβάλλονται», τόνισε ο Ερντογάν, προσθέτοντας με νόημα: «Είτε θα το καταλάβουν πολιτικά, είτε θα το βιώσουν οδυνηρά στο πεδίο της μάχης».

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία και ο τουρκικός λαός είναι προετοιμασμένοι για κάθε πιθανότητα και για κάθε αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε ότι η Τουρκία βρίσκεται με κάθε τρόπο και εκφράζει σε όλες τις πλατφόρμες, τις συνεντεύξεις, και τα μηνύματά της ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να μοιραστεί ό,τι είναι δίκαιο.

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Στόλτενμπεργκ

Τηλεφωνική συνομιλία με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είχε σήμερα, Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης από πλευράς της Τουρκίας, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Phone call b/w FM @NikosDendias & @NATO SecGen @jensstoltenberg -focus on dvpts in #EasternMediterranean and need to de-escalate tension on the part of Turkey /Τηλ. συνομιλία ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΓΓ #NATO –Αν.Μεσόγειος, ανάγκη αποκλιμάκωσης έντασης από πλευράς Τουρκίας στο επίκεντρο

