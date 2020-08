Σύλληψη του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Μύκονο-Ενεπλάκη σε καυγά και επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Συνελήφθη στο νησί της Μυκόνου ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, μετά από εμπλοκή του σε καβγά και επίθεση κατά αστυνομικών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από αστυνομικές πηγές, ο γνωστός ποδοσφαιριστής με τον αδελφό του και τον φίλο τους ενεπλάκησαν γύρω στα μεσάνυχτα σε άγριο καβγά με άλλους Βρετανούς τουρίστες έξω από μπαρ της Μυκόνου, την ώρα που επιβιβάζονταν σε νοικιασμένο βαν για να φύγουν.

Πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση, στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται στο νησί για τον COVID-19. Όπως αναφέρει το BBC, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε το περιστατικό της σύλληψης του Μαγκουάιρ στη Μύκονο.

Manchester United confirm they are aware of an alleged incident involving captain Harry Maguire in Mykonos last night.

They say contact has been made "and he is fully co-operating with the Greek authorities".

The club say they will be making no further comment #MUFC pic.twitter.com/HLZ88rRPiE

— BBC RM Sport (@BBCRMsport) August 21, 2020