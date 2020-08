Ζοζέπ Μπορέλ: Απόλυτη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο - Η Τουρκία να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση

Μάλιστα, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, o επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας καλεί την Τουρκία να προχωρήσει σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς επίσης να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου.

Concluded good and constructive #FAC.

Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.

Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.

