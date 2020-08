Πλήρης στήριξη στην Ελλάδα από τους ΥΠΕΞ της ΕΕ - Στο επόμενο Συμβούλιο οι κυρώσεις

Τα θέματα που βρέθηκαν στην ατζέντα του έκτακτου Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν τέσσερα, υπό την προεδρία του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Αναφορικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία εικοσιτεράωρα στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Άγκυρας, οι υπουργοί Εξωτερικών των «27» εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, το ζήτημα θα συζητηθεί στις 28 Αυγούστου, κατά το επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του με εικόνες την τουρκική παραβατικότητα.

Σε απευθείας διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας επιμένει το Βερολίνο

Στην αρχική γραμμή που έχει κρατήσει από την αρχή για αποκλιμάκωση της έντασης και απευθείας διάλογο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας επιμένει το Βερολίνο.

Με ανάρτησή του στο twitter μετά το Συμβούλιο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνει απευθείας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

