CNN: Εμπιστευτείτε την Ελλάδα. Είναι το καλύτερο εισιτήριο για την Ευρώπη

«Αναρωτιέστε πώς ο κορωνοϊός έχει επηρεάσει το όνειρο των ελληνικών διακοπών για γαλάζιους ουρανούς, ακόμη πιο γαλάζιες θάλασσες, λαμπερά ηλιοβασιλέματα και τις πιο νόστιμες φρέσκες σαλάτες που έχετε γευτεί ποτέ; Δεν το έχει», αναφέρει το δημοσίευμα του CNNi με τίτλο «Why Greece could be Europe’s best holiday ticket right now»:

Η Ελλάδα εργάστηκε σκληρά για να προσαρμόσει την τουριστική προσφορά της στην εποχή της πανδημίας. Τουλάχιστον προς το παρόν, αυτό μοιάζει να αποδίδει, ακόμη κι αν το δεύτερο κύμα κορωνοϊού απειλεί άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Εν μέρει χάρη στο γεγονός ότι τα κρούσματα στη χώρα είναι λίγα, η επίσκεψη σε πολλούς ελληνικούς προορισμούς αυτή τη στιγμή μοιάζει με επίσκεψη σε μια χώρα όπου ο κορωνοϊός δεν συνέβη ποτέ.

Αν και σε ισχύ βρίσκονται κάποια περιοριστικά μέτρα, οι όμορφες άδειες παραλίες, τα κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά και οι ταβέρνες δίπλα στο κύμα σερβίρουν ακόμη 100% αυθεντική ελληνική χαλάρωση, απαραίτητη μετά την κατάθλιψη των lockdown.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν είναι εφικτό σε τουρίστες από όλο τον κόσμο να επισκεφτούν την Ελλάδα: μόνο ταξιδιώτες από τις χώρες της ΕΕ και λίγα ακόμη κράτη, «αν και οι αξιωματούχοι έχουν υπαινιχτεί ότι οι επισκέπτες από ΗΠΑ θα είναι ευπρόσδεκτοι πριν το τέλος του καλοκαιριού.